Mouteki-Demark trend new

Diese Script bewegt den Take-Profit Level in Abhängigkeit zum Abstand vom Markt.

Ein Skript für das herunterladen von historischen Daten für alle bekannten Währungspaare, Metalle, Indexe, CFDs und für die Kontrolle von "Löchern" in der historischen Datenbank

Diese Bibliothek ist bestimmt für den Gebrauch von globalen graphischen Variablen.