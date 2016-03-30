Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Mouteki-Demark trend new - Indikator für den MetaTrader 4
Ein weiterer Demark Indikator.
Eingabeparameter
extern int showBars=200; // wenn showBars= 0 Dann wird der Indikator im gesamten Chart angezeigt extern int LevDP=2; // Demar Pint Levels; 2 = Die zentrale Bar wird höher sein (lower) Als die 2 Bars auf der linken Seite und zwei Bars auf der rechten Seite. extern int qSteps=1; // Anzahl der schritte/ Nicht mehr als drei extern int BackStep=0; // Anzahl der Schritte zurück extern int startBar=0; // wenn startBar=0 Dann handelt es sich um die aktuelle bar, falls 1 - Für die nächstmögliche bar extern bool TrendLine=true; // false = Keine Trendlinien extern bool HorizontLine=true; // true = break levels extern bool ChannelLine=false; // true = Kanal, welcher parallel zu den Trends Linien ist extern bool TakeLines=true; // true = take profit lines extern bool Comments=true; // true = comments extern int Trend=0; // 1 = nur für UpTrendLines, -1 = nur für DownTrendLines, 0 = für alle TrendLines
Mouteki-Demark trend new
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8410
