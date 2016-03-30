CodeBaseKategorien
Indikatoren

Mouteki-Demark trend new - Indikator für den MetaTrader 4

Ein weiterer Demark Indikator.

Eingabeparameter

extern int  showBars=200;      // wenn showBars= 0 Dann wird der Indikator im gesamten Chart angezeigt
extern int  LevDP=2;           // Demar Pint Levels; 2 = Die zentrale Bar wird höher sein (lower) Als die 2 Bars auf der linken Seite 
                                  und zwei Bars auf der rechten Seite.
extern int  qSteps=1;          // Anzahl der schritte/ Nicht mehr als drei
extern int  BackStep=0;        // Anzahl der Schritte zurück
extern int  startBar=0;        // wenn startBar=0 Dann handelt es sich um die aktuelle bar, falls 1 - Für die nächstmögliche bar
extern bool TrendLine=true;    // false = Keine Trendlinien
extern bool HorizontLine=true; // true = break levels
extern bool ChannelLine=false; // true = Kanal, welcher parallel zu den Trends Linien ist 
extern bool TakeLines=true;    // true = take profit lines
extern bool Comments=true;     // true = comments
extern int  Trend=0;           // 1 = nur für UpTrendLines, -1 = nur für DownTrendLines, 0 = für alle TrendLines

Mouteki-Demark trend new

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8410

