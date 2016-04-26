CodeBaseSeções
Money Flow Index (MFI) - indicador para MetaTrader 4

Money Flow Index (MFI) indica a taxa sobre o dinheiro investido no ativo e a retirada do mesmo.

A construção e interpretação do indicador é semelhante ao Índice de Força Relativa (RSI), com a única diferença que o volume é mais importante para MFI.

Ao analisar o índice de fluxo do dinheiro é preciso levar em consideração os seguintes pontos:

  • As divergências entre o indicador e o movimento dos preços. Se os preços crescem, enquanto MFI cai (ou vice-versa), existe uma grande probabilidade de uma curva dos preços;

  • Money Flow Index, maior do que 80 ou menor do que 20, mostra sinais correspondentemente a um potencial pico ou fundo do mercado.

Cálculo

O cálculo do Money Flow Index inclui várias fases. A primeira define o preço típico (TOP) do período em questão.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Em seguida, calcula-se a quantidade de fluxo do dinheiro (MF):

MF = TP * VOLUME

Se o preço típico(TP) de hoje é maior do que o TP de ontem, então o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o preço típico de hoje é menor do que a de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado negativo. Um fluxo de dinheiro positivo é uma soma positiva de dinheiro fluindo por um período de tempo. Um fluxo de dinheiro negativo é uma soma negativa de dinheiro fluindo por um período de tempo selecionado.

Em seguida, calcula-se a proporção do dinheiro (MR), dividindo o fluxo positivo do dinheiro e o fluxo negativo do dinheiro:

MR = Fluxo Positivo do Dinheiro (PMF)/Fluxo Negativo do Dinheiro (NMF)

E, finalmente, se calcula o índice de fluxo de dinheiro usando uma relação de dinheiro:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Indicador Money Flow Index (MFI) no MetaTrader 4

Descrição completa do MFI está disponível na Análise técnica: Money Flow Index

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8025

