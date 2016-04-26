Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Heiken Ashi Smoothed - indicador para MetaTrader 4
Autor: Raff
Indicador Suavizado Heiken Ashi.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7930
