CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

18_28Cross - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
824
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador 18_28Cross.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7931

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Indicador suavizado Heiken Ashi.

MachXalert MachXalert

Indicador machXalert.

Candle_Signal Candle_Signal

Indicador Candle_Signal. Um indicador de alarme.

OverLay Chart OverLay Chart

Sobrepõe dois ou mais gráficos na mesma janela.