O Indicador Técnico Average True Range (ATR) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado. Ele foi introduzido por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems". Este indicador tem sido usado como um componente de numerosos outros indicadores e sistemas de negociação desde então.

Average True Range, ATR



O Average True Range pode, frequentemente, atingir um valor elevado no nível mais baixo do mercado depois de uma queda abrupta dos preços, ocasionada pela venda em casos de pânico. Valores baixos do indicador são típicos para os longos períodos de movimento horizontal, que ocorrem no nível mais alto do mercado e durante a consolidação. Average True Range pode ser interpretado de acordo com os mesmos princípios que os outros indicadores de volatilidade. O princípio da projeção com base neste indicador pode ser formulado da seguinte forma: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de uma alteração na tendência, quanto menor o valor do indicador, mais fraca será uma mudança na tendência.

True Range é o maior dos três valores seguintes:



diferença entre o máximo e mínimo atual (Máxima e Mínima);



diferença entre o preço de fechamento anterior e do preço máximo atual;



diferença entre o preço de fechamento anterior e do preço mínimo atual.



O indicador Average True Range (ATR) mostra a média móvel para valores de um intervalo verdadeiro.

Descrição do indicador técnico

Uma descrição completa de Average True Range está disponível na seção Análise técnica: Average True Range