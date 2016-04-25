CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Darvas Boxes - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1299
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

O indicador exibe o canal.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7771

KLines KLines

Indicador KLines.

Commodity Channel Index, CCI Commodity Channel Index, CCI

O Indicador Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço das commodities do seu preço estatístico médio.

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

EA Trend Me Leave Me.

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

O indicador Ichimoku Kinko Hyo é predefinido para caracterizar a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e para gerar sinais de compra e venda.