O indicador Ichimoku Kinko Hyo é predefinido para caracterizar a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e para gerar sinais de compra e venda. Este indicador funciona melhor em gráficos semanais e diários.



Ao definir a dimensão dos parâmetros, são utilizados quatro intervalos de tempo de diferentes comprimentos. Os valores das linhas individuais que compõem esse indicador são baseados nestes intervalos:



Tenkan-Sen mostra o valor médio dos preços durante o primeiro intervalo de tempo definido como a soma da máxima e a mínima dentro deste tempo, dividido por dois;

Kijun-sen mostra o valor médio dos preços durante o segundo intervalo de tempo;



Senkou Span A mostra a distância do meio entre as duas linhas anteriores deslocadas para frente pelo valor do segundo intervalo de tempo;



Senkou Span B mostra o valor médio dos preços durante o terceiro intervalo de tempo deslocado para frente pelo valor do segundo intervalo de tempo.



Chikou Span mostra o preço de fechamento da vela atual deslocada para trás pelo valor do segundo intervalo de tempo. A distância entre as linhas de Senkou é chocado com outra cor chamada de "nuvem". Se o preço está entre estas linhas, o mercado deve ser considerado sem tendência, e, em seguida, as margens da nuvem formam os níveis de suporte e resistência.



Se o preço está acima da nuvem, sua linha superior constitui o primeiro nível de suporte, e a segunda linha forma o segundo nível de suporte;



Se o preço estiver abaixo da nuvem, a linha inferior forma o primeiro nível de resistência, e a superior constitui o segundo nível;



Se a linha Chikou Span percorre o gráfico de preços no sentido de baixo para cima, é sinal de compra. Se a linha Chikou Span percorrer o gráfico de preços no sentido de cima para baixo, é sinal de venda.



Kijun-sen é utilizado como um indicador do movimento do mercado. Se o preço for superior a este indicador, os preços provavelmente continuarão a aumentar. Quando o preço atravessar esta linha é possível que haja uma mudança de tendência futuramente.



Outro tipo de uso do Kijun-sen é dando sinais. O sinal para comprar é gerado quando a linha Tenkan-sen atravessa o Kijun-sen no sentido de baixo para cima. A direção de cima para baixo é sinal de venda.



Tenkan-sen é utilizado como um indicador de tendência do mercado. Se essa linha aumenta ou diminui, existe a tendência. Quando se vai horizontalmente, significa que o mercado veio para o canal.



Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa do Ishimoku está disponível em Technical analysis: Ichimoku Kinko Hyo