ポケットに対して
インディケータ

Darvas Boxes - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
976
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
darvas.mq4 (3.78 KB) ビュー
制作者: 不明

このインディケータは、チャネルを表示します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7771

