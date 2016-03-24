無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Darvas Boxes - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: 不明
このインディケータは、チャネルを表示します。
このインディケータは、チャネルを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7771
KLines
インディケータKLinesCommodity Channel Index, CCI
商品チャネル指数 (英：Commodity Channel Index,CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。
Trend Me Leave Me
エキスパートアドバイザTrend Me Leave MeIchimoku Kinko Hyo
一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。