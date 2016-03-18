Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Darvas Boxes - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1200
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: nicht angegeben
Der Indikator zeigt den Kanal.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7771
KLines
KLines Indikator.Commodity Channel Index, CCI
Commodity Channel Index (CCI) Indikator Misst den Abstand zwischen dem Warenpreis und dem gemittelten statistischen Preis.
Trend Me Leave Me
Advisor Trend Me Leave Me.Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo Indikator wird verwendet, um den Markt zu analysieren, Trends zu erkennen, Unterstützungen und Widerstände zu erkennen sowie Kauf und Verkaufssignale zu ermitteln.