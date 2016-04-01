Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
UniversalMACrossEA - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 765
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: firedave, codersguru, pengie
Assessor Universal MA Cross EA.
Assessor Universal MA Cross EA.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7595
Vlado
Assessor Vlado. Negocia em valores do indicador Média Percentual de Williams (%R)Volume trader
Assessor Volume trader.
Tunnelmethod
O EA em um método de canais.TTT
EA TTT.