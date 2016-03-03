コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Metro - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
METRO.mq4 (3.2 KB) ビュー
制作者: TrendLaboratory Ltd

 インディケータMetro

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7119

