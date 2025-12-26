Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc. Chama a função OrderSend para enviar a solicitação de operação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) com base na política de preenchimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de operação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.

Um indicador simples baseado nas Bandas de Bollinger mostrando suas fases de estreitamento e alargamento com as cores vermelho/verde.