Experts

SymbolSyncEA - expert para MetaTrader 5

Max B | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
37
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Sincroniza todos os símbolos do gráfico com o símbolo do gráfico ao qual o EA está anexado

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47852

