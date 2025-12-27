Participe de nossa página de fãs
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - script para MetaTrader 5
Após a execução, você verá informações detalhadas sobre as negociações que estavam abertas no horário inserido.
Um indicador simples baseado nas Bandas de Bollinger mostrando suas fases de estreitamento e alargamento com as cores vermelho/verde.Open Trade
Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc. Chama a função OrderSend para enviar a solicitação de operação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) com base na política de preenchimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de operação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.
Sincroniza todos os símbolos do gráfico com o símbolo do gráfico ao qual o EA está anexadowd.Multi_ClockPrice lite!
O "wd.Multi_ClockPrice lite!" é a versão lite do "wd.Multi_ClockPrice", fornecendo uma representação visual do horário do servidor e dos preços de oferta no gráfico. Ele é sincronizado com o relógio do PC a cada segundo, permitindo atualizações contínuas mesmo quando o MT5 está off-line. Os preços de oferta em tempo real são exibidos, atendendo com eficiência à necessidade de informações sobre preços.