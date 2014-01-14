CodeBaseSeções
VGridLine Monthly - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1243
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha uma grade de tempo vertical mensal no gráfico.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nome da Linha
input color Line_Color=Red;                      // Cor da linha
input STYLE Line_Style=SOLID_;                   // Exibir o estilo da linha
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                 // Largura da linha
input bool SetBackground=true;                   // Exibir linhas de fundo
input uint LinesTotal=10;                        // Número de linhas do histórico
input uint FutureTotal=1;                        // Número de linhas do histórico futuro
input bool Position=true;                        // Posição das linhas (true - posição verdadeira, false - combinando com as barras)

VGridLine Monthly

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/616

