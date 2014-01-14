Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VGridLine Monthly - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1243
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha uma grade de tempo vertical mensal no gráfico.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nome da Linha input color Line_Color=Red; // Cor da linha input STYLE Line_Style=SOLID_; // Exibir o estilo da linha input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Largura da linha input bool SetBackground=true; // Exibir linhas de fundo input uint LinesTotal=10; // Número de linhas do histórico input uint FutureTotal=1; // Número de linhas do histórico futuro input bool Position=true; // Posição das linhas (true - posição verdadeira, false - combinando com as barras)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/616
