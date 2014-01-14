Participe de nossa página de fãs
cs2011 - expert para MetaTrader 5
Este é o Expert Advisor correspondente ao Automated Trading Championship 2011.
Ele utiliza os sinais do indicador MACD padrão - cruzamento da linha zero e reversão da linha de sinal, ele também usa uma adição agressiva de posições até seu volume máximo. Otimizado para o EURUSD H1. O código é escrito, sem o uso de programação orientada a objetos, Ele usa o Indicador MACD e não precisa de qualquer outro arquivo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/611
