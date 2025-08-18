실제 작성자:

대그 샤프

Schaff 추세주기 표시기는 MASD 라인에 의한 확률론적 메커니즘을 사용하여주기를 적용하는 작업 원리에 의한 주기적 오실레이터입니다. 결과적으로이 지표의 개발자는 스크립트의보다 안정적이고 신뢰할 수있는 결과를 얻을 수있었습니다. 차트의 상태는 증권 거래소에서 필연적으로 발생하는 단기 추세의 영향을 거의받지 않습니다. 그러나 거래 상황이 급격히 변화하는 경우 지표는 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 알림을 제공합니다.

샤프 추세주기 지표의 저자는 경제학자 다그 샤프(Dagg Schaff)로, 증권 거래소 거래 결과를 관찰한 경험을 통해 통화 추세가 거의 자발적으로 움직이지 않는다는 이론을 개발하고 수학적으로 입증할 수 있었습니다. 일정 기간이 지나면 추세 방향이 초기 추세로 돌아오고 상승과 하락의 사이클이 다시 반복되기 시작하며, 즉 일정한 주기성이 있어 이를 고려하면 거래소 지표 오실레이터 수치의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 이론은 2008년에 광범위한 연구 과정에서 확인되었습니다. 그 후 새로운 지표인 샤프 추세 사이클을 개발하는 과정에서 다그 샤프의 수학적 모델이 적용되었습니다.

추세의 주기적 특성을 고려하는 것 외에도 샤프 추세주기 지표의 신뢰성을 높이고 오탐지 수를 줄이기 위해 추세 변화 방향을 계산하는 두 가지 접근 방식인 평활 스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 조합하여 만들었습니다.

명확성을 위해 인디케이터의 작업 필드는 0에서 100까지의 범위에서 기존 단위로 눈금이 표시되어 있습니다. 마크 25와 75가 주요 레벨로 사용됩니다.

다음 매개변수는 샤프 추세주기 인디케이터를 설정하기 위한 입력 매개변수로 사용됩니다:

MAShort, 기본적으로 23과 같습니다. 이 매개 변수는 MACD 선을 계산하는 과정에서 빠른 이동 평균의 기간 값을 나타냅니다. 이를 조정할 때 해당 값이 MALong 매개변수의 값보다 작아서는 안 된다는 점을 고려해야 합니다;

MALong 매개변수의 기본값은 50입니다. MACD 꺾은선형 차트 계산을 위한 느린 이동 평균 기간의 값을 설정합니다. 인디케이터가 정상적으로 작동하려면 항상 MAShort 매개변수 값보다 커야 합니다;

주기(기본값 = 10). 이 매개변수는 차트 주기에서 주기의 길이를 설정합니다. 적용된 주기성으로 인해 확률론의 순차적 계산은 실제로 두 배 더 긴 간격으로 수행됩니다.

샤프 추세주기 지표를 사용하여 외환 거래소에서 거래하는 가장 간단한 방법은 지표 선이 80 단위 아래로 떨어지면 통화를 매도하고 20 수준에서 위쪽으로 벗어나면 매수하는 것입니다. 오탐을 최대한 줄이기 위해 대그 샤프는 다음과 같은 차트 동작 패턴을 모니터링할 것을 제안했습니다.

크로스오버 바 이후에 형성된 바가 그 이전의 크로스오버 바의 최대 수준 이상으로 닫히면 유효한 매수 신호입니다. 매도 신호는 크로스오버 바 다음의 바가 이전에 수신한 크로스오버 바의 최소값보다 낮은 수준에서 닫힐 때입니다. 이 경우 크로스오버 바는 레벨 20 또는 80의 신호선 위에 만들어진 바입니다.

이 잘 알려진 인디케이터의 변형으로 10가지 가능한 변형 중에서 평균화 알고리즘을 선택할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.



JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;



T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;



VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;



AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 상승 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.