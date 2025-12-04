CodeBaseSeções
Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda - códigos-fonte de uma série de artigos - biblioteca para MetaTrader 5

Yuriy Bykov
Esta série de artigos está em processo de redação. À medida que avançarmos, os códigos-fonte de novos artigos serão adicionados a esta biblioteca.

Recomenda-se revisar o código na ordem de publicação dos artigos para monitorar melhor o desenvolvimento e as alterações feitas.

Neste estágio, o esquema geral da biblioteca é o seguinte:


Um exemplo dos resultados do teste para o Expert Advisor do artigo (Parte 3):



Uma lista de artigos publicados com uma explicação detalhada do processo de desenvolvimento:

O código completo está localizado no arquivo anexado devido ao grande número de arquivos. Descompacte-o na pasta Experts. Os arquivos contidos nele estão divididos em pastas relacionadas a artigos individuais. O código de todas as partes foi adicionado ao arquivo, mas, no momento, apenas a Parte 1 e a Parte 2 têm comentários traduzidos.

Os dois arquivos de código-fonte visíveis não são usados, eles são necessários apenas para a publicação.

