Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda - códigos-fonte de uma série de artigos - biblioteca para MetaTrader 5
Esta série de artigos está em processo de redação. À medida que avançarmos, os códigos-fonte de novos artigos serão adicionados a esta biblioteca.
Recomenda-se revisar o código na ordem de publicação dos artigos para monitorar melhor o desenvolvimento e as alterações feitas.
Neste estágio, o esquema geral da biblioteca é o seguinte:
Um exemplo dos resultados do teste para o Expert Advisor do artigo (Parte 3):
Uma lista de artigos publicados com uma explicação detalhada do processo de desenvolvimento:
- Developing a multi-currency Advisor (Parte 1): Colaboração de várias estratégias de negociação
Existem várias estratégias de negociação diferentes. Do ponto de vista da diversificação de riscos e do aumento da sustentabilidade dos resultados de negociação, pode ser útil usar várias estratégias paralelas. Mas se cada estratégia for implementada como um consultor separado, será muito mais difícil gerenciar o trabalho conjunto em uma conta de negociação. Para resolver esse problema, é aconselhável implementar o trabalho de diferentes estratégias de negociação em um único Expert Advisor.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (Parte 2): Transição para posições virtuais de estratégias de negociação
Continuaremos a desenvolver um consultor multimoedas com várias estratégias paralelas. Vamos tentar transferir todo o trabalho relacionado à abertura de posições de mercado do nível da estratégia para o nível de um especialista que gerencia estratégias. As estratégias em si só negociarão virtualmente, sem abrir posições de mercado.
- Desenvolvimento de um Consultor de várias moedas (Parte 3): Revisão da arquitetura
Já fizemos algum progresso no desenvolvimento de um consultor multimoedas com várias estratégias paralelas. Levando em conta a experiência acumulada, revisaremos a arquitetura de nossa solução e tentaremos melhorá-la antes de avançarmos muito.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (Parte 4): Ordens virtuais pendentes e salvando o estado
Depois de começar a desenvolver um consultor multimoedas, já obtivemos alguns resultados e conseguimos realizar várias iterações de aprimoramento do código. No entanto, nosso consultor não conseguia trabalhar com ordens pendentes e retomar o trabalho após reiniciar o terminal. Vamos adicionar esses recursos.
O código completo está localizado no arquivo anexado devido ao grande número de arquivos. Descompacte-o na pasta Experts. Os arquivos contidos nele estão divididos em pastas relacionadas a artigos individuais. O código de todas as partes foi adicionado ao arquivo, mas, no momento, apenas a Parte 1 e a Parte 2 têm comentários traduzidos.
Os dois arquivos de código-fonte visíveis não são usados, eles são necessários apenas para a publicação.
