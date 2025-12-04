Bu yazı dizisi yazım aşamasındadır. İlerledikçe, yeni makalelerin kaynak kodları bu kütüphaneye eklenecektir.

Gelişimi ve yapılan değişiklikleri daha iyi takip edebilmek için makalelerin yayınlanma sırasına göre kodların incelenmesi tavsiye edilir.

Bu aşamada kütüphanenin genel şeması şu şekildedir:





Makaleden Uzman Danışman için test sonuçlarına bir örnek (Bölüm 3):









Geliştirme sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını içeren yayınlanmış makalelerin bir listesi:

Çoklu para birimi Danışmanı geliştirme (Bölüm 1): Çeşitli alım satım stratejilerinin birlikte kullanılması

Oldukça fazla sayıda farklı alım satım stratejisi bulunmaktadır. Risk çeşitlendirmesi ve alım satım sonuçlarının sürdürülebilirliğinin artırılması açısından, birkaç paralel strateji kullanmak faydalı olabilir. Ancak her strateji ayrı bir danışman olarak uygulanırsa, ortak çalışmalarını tek bir ticaret hesabında yönetmek çok daha zor hale gelir. Bu sorunu çözmek için, farklı ticaret stratejilerinin çalışmalarının tek bir Uzman Danışman'da uygulanması tavsiye edilir.





Birkaç paralel stratejiye sahip çok para birimli bir danışman geliştirmeye devam edeceğiz. Piyasa pozisyonlarının açılmasıyla ilgili tüm çalışmaları strateji seviyesinden stratejileri yöneten bir uzman seviyesine aktarmaya çalışalım. Stratejilerin kendileri, piyasa pozisyonları açmadan yalnızca sanal olarak işlem yapacaktır.





Birkaç paralel stratejiye sahip bir çoklu para birimi danışmanı geliştirme konusunda zaten bir miktar ilerleme kaydettik. Biriken deneyimi dikkate alarak, çözümümüzün mimarisini gözden geçireceğiz ve çok ileri gitmeden önce onu geliştirmeye çalışacağız.





Çok para birimli bir danışman geliştirmeye başladıktan sonra, halihazırda bazı sonuçlar elde ettik ve birkaç kod iyileştirme yinelemesi gerçekleştirmeyi başardık. Ancak, danışmanımız bekleyen emirlerle çalışamıyor ve terminali yeniden başlattıktan sonra çalışmaya devam edemiyordu. Bu özellikleri ekleyelim.

Çok sayıda dosya olması nedeniyle kodun tamamı ekteki arşivde yer almaktadır. Experts klasörüne açın. İçindeki dosyalar tek tek makalelerle ilgili klasörlere ayrılmıştır. Tüm bölümlerin kodları arşive eklenmiştir, ancak şu anda yalnızca Bölüm 1 ve Bölüm 2'nin çevrilmiş yorumları vardır.

Görünen iki kaynak kod dosyası kullanılmamaktadır, sadece yayın için gereklidir.