Çoklu para birimi Uzman Danışmanı geliştirme - bir dizi makaleden kaynak kodlar - MetaTrader 5 için kütüphane

Bu yazı dizisi yazım aşamasındadır. İlerledikçe, yeni makalelerin kaynak kodları bu kütüphaneye eklenecektir.

Gelişimi ve yapılan değişiklikleri daha iyi takip edebilmek için makalelerin yayınlanma sırasına göre kodların incelenmesi tavsiye edilir.

Bu aşamada kütüphanenin genel şeması şu şekildedir:


Makaleden Uzman Danışman için test sonuçlarına bir örnek (Bölüm 3):



Geliştirme sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını içeren yayınlanmış makalelerin bir listesi:

Çok sayıda dosya olması nedeniyle kodun tamamı ekteki arşivde yer almaktadır. Experts klasörüne açın. İçindeki dosyalar tek tek makalelerle ilgili klasörlere ayrılmıştır. Tüm bölümlerin kodları arşive eklenmiştir, ancak şu anda yalnızca Bölüm 1 ve Bölüm 2'nin çevrilmiş yorumları vardır.

Görünen iki kaynak kod dosyası kullanılmamaktadır, sadece yayın için gereklidir.

