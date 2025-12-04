Diese Artikelserie befindet sich noch im Aufbau. Nach und nach werden die Quellcodes der neuen Artikel in diese Bibliothek aufgenommen.

Es wird empfohlen, den Code in der Reihenfolge der Veröffentlichung der Artikel durchzusehen, um die Entwicklung und die vorgenommenen Änderungen besser verfolgen zu können.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das allgemeine Schema der Bibliothek wie folgt aus:





Ein Beispiel für die Testergebnisse für Expert Advisor aus dem Artikel (Teil 3):









Eine Liste der veröffentlichten Artikel mit einer detaillierten Erläuterung des Entwicklungsprozesses:

Entwicklung eines Multi-Currency-Advisors (Teil 1): Zusammenarbeit mehrerer Handelsstrategien

Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Handelsstrategien. Unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifizierung und der Erhöhung der Nachhaltigkeit der Handelsergebnisse kann es sinnvoll sein, mehrere Strategien parallel zu verwenden. Wenn jedoch jede Strategie als separater Berater implementiert wird, wird es viel schwieriger, ihre gemeinsame Arbeit auf einem Handelskonto zu verwalten. Um dieses Problem zu lösen, ist es ratsam, die Arbeit der verschiedenen Handelsstrategien in einem Expert Advisor zu implementieren.





Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Handelsstrategien. Unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifizierung und der Erhöhung der Nachhaltigkeit der Handelsergebnisse kann es sinnvoll sein, mehrere Strategien parallel zu verwenden. Wenn jedoch jede Strategie als separater Berater implementiert wird, wird es viel schwieriger, ihre gemeinsame Arbeit auf einem Handelskonto zu verwalten. Um dieses Problem zu lösen, ist es ratsam, die Arbeit der verschiedenen Handelsstrategien in einem Expert Advisor zu implementieren. Entwicklung eines Multiwährungs-Expert Advisors (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien

Wir werden mit der Entwicklung eines Multiwährungs-Advisors mit mehreren parallelen Strategien fortfahren. Wir werden versuchen, die gesamte Arbeit im Zusammenhang mit der Eröffnung von Marktpositionen von der Strategieebene auf die Ebene eines Experten zu übertragen, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell handeln, ohne Marktpositionen zu eröffnen.





Wir werden mit der Entwicklung eines Multiwährungs-Advisors mit mehreren parallelen Strategien fortfahren. Wir werden versuchen, die gesamte Arbeit im Zusammenhang mit der Eröffnung von Marktpositionen von der Strategieebene auf die Ebene eines Experten zu übertragen, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell handeln, ohne Marktpositionen zu eröffnen. Entwicklung eines Multiwährungsberaters (Teil 3): Überarbeitung der Architektur

Wir haben bereits einige Fortschritte bei der Entwicklung eines Multiwährungsberaters mit mehreren parallelen Strategien gemacht. Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen werden wir die Architektur unserer Lösung überprüfen und versuchen, sie zu verbessern, bevor wir zu weit gehen.





Wir haben bereits einige Fortschritte bei der Entwicklung eines Multiwährungsberaters mit mehreren parallelen Strategien gemacht. Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen werden wir die Architektur unserer Lösung überprüfen und versuchen, sie zu verbessern, bevor wir zu weit gehen. Entwicklung eines Multi-Currency Expert Advisors (Teil 4): Ausstehende virtuelle Orders und Speichern des Status

Nachdem wir mit der Entwicklung eines Multiwährungs-Advisors begonnen haben, haben wir bereits einige Ergebnisse erzielt und konnten mehrere Iterationen zur Verbesserung des Codes durchführen. Allerdings konnte unser Advisor nicht mit schwebenden Aufträgen arbeiten und die Arbeit nach dem Neustart des Terminals wieder aufnehmen. Lassen Sie uns diese Funktionen hinzufügen.

Der vollständige Code befindet sich aufgrund der großen Anzahl von Dateien im angehängten Archiv. Entpacken Sie es in den Ordner Experts. Die Dateien darin sind in Ordner unterteilt, die sich auf einzelne Artikel beziehen. Der Code aus allen Teilen ist im Archiv enthalten, aber derzeit haben nur Teil 1 und Teil 2 übersetzte Kommentare.

Die beiden sichtbaren Quellcode-Dateien werden nicht verwendet, sie werden nur für die Veröffentlichung benötigt.