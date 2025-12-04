CodeBaseKategorien
Bibliotheken

Entwicklung eines Multi-Currency Expert Advisors - Quellcodes aus einer Reihe von Artikeln - Bibliothek für den MetaTrader 5

Diese Artikelserie befindet sich noch im Aufbau. Nach und nach werden die Quellcodes der neuen Artikel in diese Bibliothek aufgenommen.

Es wird empfohlen, den Code in der Reihenfolge der Veröffentlichung der Artikel durchzusehen, um die Entwicklung und die vorgenommenen Änderungen besser verfolgen zu können.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das allgemeine Schema der Bibliothek wie folgt aus:


Ein Beispiel für die Testergebnisse für Expert Advisor aus dem Artikel (Teil 3):



Eine Liste der veröffentlichten Artikel mit einer detaillierten Erläuterung des Entwicklungsprozesses:

Der vollständige Code befindet sich aufgrund der großen Anzahl von Dateien im angehängten Archiv. Entpacken Sie es in den Ordner Experts. Die Dateien darin sind in Ordner unterteilt, die sich auf einzelne Artikel beziehen. Der Code aus allen Teilen ist im Archiv enthalten, aber derzeit haben nur Teil 1 und Teil 2 übersetzte Kommentare.

Die beiden sichtbaren Quellcode-Dateien werden nicht verwendet, sie werden nur für die Veröffentlichung benötigt.

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48361

