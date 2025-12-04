CodeBaseSezioni
Librerie

Sviluppo di un Expert Advisor multivaluta - codici sorgente di una serie di articoli - libreria per MetaTrader 5

Yuriy Bykov
7
(7)
Questa serie di articoli è in fase di stesura. Man mano che si procede, i codici sorgente dei nuovi articoli verranno aggiunti a questa libreria.

Si consiglia di esaminare il codice nell'ordine di pubblicazione degli articoli, per monitorare meglio lo sviluppo e le modifiche apportate.

In questa fase, lo schema generale della libreria è il seguente:


Un esempio dei risultati del test per Expert Advisor tratto dall'articolo (Parte 3):



Un elenco degli articoli pubblicati con una spiegazione dettagliata del processo di sviluppo:

Il codice completo si trova nell'archivio allegato a causa dell'elevato numero di file. Scompattatelo nella cartella Experts. I file all'interno sono divisi in cartelle relative ai singoli articoli. Il codice di tutte le parti è stato aggiunto nell'archivio, ma al momento solo la Parte 1 e la Parte 2 hanno commenti tradotti.

I due file di codice sorgente visibili non sono utilizzati, sono necessari solo per la pubblicazione.

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48361

