Questa serie di articoli è in fase di stesura. Man mano che si procede, i codici sorgente dei nuovi articoli verranno aggiunti a questa libreria.

Si consiglia di esaminare il codice nell'ordine di pubblicazione degli articoli, per monitorare meglio lo sviluppo e le modifiche apportate.

In questa fase, lo schema generale della libreria è il seguente:





Un esempio dei risultati del test per Expert Advisor tratto dall'articolo (Parte 3):









Un elenco degli articoli pubblicati con una spiegazione dettagliata del processo di sviluppo:

Sviluppo di un Advisor multivaluta (Parte 1): Collaborazione di diverse strategie di trading

Esistono diverse strategie di trading. Dal punto di vista della diversificazione del rischio e dell'aumento della sostenibilità dei risultati di trading, può essere utile utilizzare diverse strategie parallele. Ma se ogni strategia viene implementata come consulente separato, diventa molto più difficile gestire il loro lavoro congiunto su un unico conto di trading. Per risolvere questo problema, è consigliabile implementare il lavoro di diverse strategie di trading in un unico Expert Advisor.





Sviluppo di un Expert Advisor multivaluta (Parte 2): Passaggio alle posizioni virtuali delle strategie di trading

Continueremo a sviluppare un Expert Advisor multivaluta con diverse strategie parallele. Cerchiamo di trasferire tutto il lavoro relativo all'apertura di posizioni di mercato dal livello della strategia al livello di un esperto che gestisce le strategie. Le strategie stesse opereranno solo virtualmente, senza aprire posizioni di mercato.





Sviluppo di un Advisor multivaluta (Parte 3): Revisione dell'architettura

Abbiamo già fatto alcuni progressi nello sviluppo di un advisor multivaluta con diverse strategie parallele. Tenendo conto dell'esperienza accumulata, rivedremo l'architettura della nostra soluzione e cercheremo di migliorarla prima di andare troppo avanti.





Sviluppo di un Expert Advisor multivaluta (Parte 4): Ordini virtuali in sospeso e salvataggio dello stato

Avendo iniziato a sviluppare un consulente multivaluta, abbiamo già ottenuto alcuni risultati e siamo riusciti a realizzare diverse iterazioni di miglioramento del codice. Tuttavia, il nostro consulente non poteva lavorare con gli ordini pendenti e riprendere il lavoro dopo il riavvio del terminale. Aggiungiamo queste funzionalità.

