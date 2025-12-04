请观看如何免费下载自动交易
开发多币种智能交易系统 - 一系列文章的源代码 - MetaTrader 5程序库
本系列文章正在撰写过程中。随着我们工作的推进，新文章的源代码将被添加到本库中。
建议按照文章发表的顺序查看代码，以便更好地监控开发和更改情况。
现阶段，该库的总体方案如下：
文章（第 3 部分）中 Expert Advisor 的测试结果示例：
已发表文章的列表，包含开发过程的详细说明：
- 开发多货币顾问（第 1 部分）：多个交易策略的协作
有许多不同的交易策略。从分散风险和提高交易结果可持续性的角度来看，使用几种并行策略可能是有用的。但是，如果每种策略都作为一个单独的顾问来实施，那么在一个交易账户上管理它们的共同工作就会变得更加困难。为了解决这个问题，建议在一个智能交易系统中执行不同交易策略的工作。
- 开发多币种智能交易系统（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟头寸
我们将继续开发具有多个并行策略的多币种智能交易系统。让我们尝试将所有与市场开仓相关的工作从策略层面转移到管理策略的专家层面。策略本身将只进行虚拟交易，而不建立市场头寸。
- 开发多货币交易顾问（第 3 部分）：架构修订
我们在开发具有多个并行策略的多货币顾问方面已经取得了一些进展。考虑到积累的经验，我们将对解决方案的架构进行审查，并在取得进展之前对其进行改进。
- 开发多币种智能交易系统（第 4 部分）：虚拟挂单和保存状态
在开始开发多币种智能交易系统后，我们已经取得了一些成果，并对代码进行了多次迭代改进。但是，我们的顾问无法处理挂单，也无法在重启终端后恢复工作。让我们添加这些功能吧。
由于文件较多，完整代码位于所附的压缩包中。将其解压到专家文件夹。里面的文件分为与单个文章相关的文件夹。存档中添加了所有部分的代码，但目前只有第 1 部分和第 2 部分有翻译注释。
两个可见的源代码文件未被使用，它们仅用于出版。
