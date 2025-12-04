本系列文章正在撰写过程中。随着我们工作的推进，新文章的源代码将被添加到本库中。

建议按照文章发表的顺序查看代码，以便更好地监控开发和更改情况。

现阶段，该库的总体方案如下：





文章（第 3 部分）中 Expert Advisor 的测试结果示例：









已发表文章的列表，包含开发过程的详细说明：

由于文件较多，完整代码位于所附的压缩包中。将其解压到专家文件夹。里面的文件分为与单个文章相关的文件夹。存档中添加了所有部分的代码，但目前只有第 1 部分和第 2 部分有翻译注释。

两个可见的源代码文件未被使用，它们仅用于出版。