多通貨エキスパート・アドバイザーの開発-連載記事のソースコード
この連載は現在執筆中です。今後、新しい記事のソースコードがこのライブラリに追加される予定です。
開発と変更をよりよく監視するために、記事の公開順にコードを確認することをお勧めする。
現段階では、ライブラリーの一般的なスキームは以下のようになっている：
開発プロセスを詳細に説明した公開記事のリスト：
- 多通貨アドバイザーの開発（その1）：複数の取引戦略のコラボレーション
取引戦略にはかなりの種類がある。リスク分散や取引結果の持続性を高めるという観点からは、複数の戦略を並行して使用することが有効かもしれません。しかし、各戦略が別々のアドバイザーとして実装されている場合、1つの取引口座でそれらの共同作業を管理することは非常に難しくなります。この問題を解決するには、1つのExpert Advisorに異なる取引戦略の作業を実装することをお勧めします。
- マルチカレンシーエキスパートアドバイザーの開発（パート2）：取引ストラテジーの仮想ポジションへの移行
引き続き、複数のストラテジーを並列させたマルチカレンシーアドバイザーを開発します。ストラテジーレベルからストラテジーを管理するエキスパートのレベルに、マーケットポジションのオープンに関連するすべての作業を移行してみましょう。ストラテジー自体は、マーケットポジションをオープンすることなく、バーチャルな取引のみを行う。
- 多通貨アドバイザーの開発（その3）：アーキテクチャー改訂版
複数のストラテジーを並列に持つマルチカレンシー・アドバイザーの開発はすでにある程度進んでいる。蓄積された経験を考慮し、私たちのソリューションのアーキテクチャを見直し、先に進みすぎる前に改善を試みます。
- 多通貨エキスパート・アドバイザーの開発（第4回）：仮想注文の保留と状態の保存
多通貨アドバイザーの開発を始めてから、すでにある程度の成果を上げ、コードの改良を何度か繰り返した。しかし、私たちのアドバイザーは未決済の注文を扱うことができず、ターミナルを再起動した後に作業を再開することができませんでした。これらの機能を追加しましょう。
ファイル数が多いため、完全なコードは添付のアーカイブにあります。Expertsフォルダに解凍してください。中のファイルは個々の記事に関連したフォルダに分かれています。アーカイブには全パートのコードが追加されていますが、現時点で翻訳コメントがあるのはパート1とパート2のみです。
目に見える2つのソースコードファイルは使用されていません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48361
