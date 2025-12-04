コードベースセクション
ライブラリ

多通貨エキスパート・アドバイザーの開発-連載記事のソースコード - MetaTrader 5のためのライブラリ

パブリッシュ済み:
この連載は現在執筆中です。今後、新しい記事のソースコードがこのライブラリに追加される予定です。

開発と変更をよりよく監視するために、記事の公開順にコードを確認することをお勧めする。

現段階では、ライブラリーの一般的なスキームは以下のようになっている：


Expert Advisorのテスト結果の一例（その3）：



開発プロセスを詳細に説明した公開記事のリスト：

ファイル数が多いため、完全なコードは添付のアーカイブにあります。Expertsフォルダに解凍してください。中のファイルは個々の記事に関連したフォルダに分かれています。アーカイブには全パートのコードが追加されていますが、現時点で翻訳コメントがあるのはパート1とパート2のみです

目に見える2つのソースコードファイルは使用されていません。

