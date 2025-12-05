Participe de nossa página de fãs
Desenvolvimento do Expert Advisor Multimoedas - códigos-fonte da série de artigos - biblioteca para MetaTrader 5
Esta série de artigos está em processo de redação. À medida que ela progride, o código-fonte de novos artigos será adicionado a esta biblioteca.
Recomenda-se que você revise o código na ordem em que os artigos são lançados para acompanhar melhor o desenvolvimento e as alterações feitas.
Neste estágio, o layout geral da biblioteca tem a seguinte aparência:
Exemplo de resultados de teste de um artigo:
Lista de artigos publicados com uma explicação detalhada do processo de desenvolvimento:
- Developing a Multicurrency Expert Advisor (Part 1): Várias estratégias de negociação trabalhando juntas.
Há muitas estratégias de negociação diferentes. Do ponto de vista da diversificação de riscos e do aumento da estabilidade dos resultados de negociação, pode ser útil usar várias estratégias trabalhando em paralelo. Porém, se cada estratégia for implementada como um Expert Advisor separado, será muito mais difícil gerenciar o trabalho conjunto em uma conta de negociação. Para resolver esse problema, é desejável implementar o trabalho de diferentes estratégias de negociação em um único Expert Advisor.
.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (Parte 2): Transição para posições virtuais de estratégias de negociação
Vamos continuar o desenvolvimento de um expert multimoeda com várias estratégias trabalhando em paralelo. Vamos tentar transferir todo o trabalho relacionado à abertura de posições de mercado do nível das estratégias para o nível do Consultor especialista que gerencia as estratégias. As estratégias em si serão negociadas apenas virtualmente, sem abrir posições de mercado.
.
- Desenvolvimento de um Consultor especialista em várias moedas (Parte 3): Revisão da arquitetura
Já fizemos algum progresso no desenvolvimento de um Consultor especialista em várias moedas com várias estratégias trabalhando em paralelo. Levando em conta nossa experiência, revisaremos a arquitetura de nossa solução e tentaremos aprimorá-la antes de irmos muito longe.
.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (parte 4): Ordens virtuais pendentes e economia de estado
Depois de começar a desenvolver um Consultor especialista em várias moedas, já obtivemos alguns resultados e conseguimos fazer várias iterações de melhorias no código. No entanto, nosso Expert Advisor não conseguia trabalhar com ordens pendentes e retomar o trabalho após reiniciar o terminal. Vamos adicionar esses recursos.
- Desenvolvimento de um Consultor especialista em várias moedas (Parte 5):Tamanho de posição variável
Nas partes anteriores, o Consultor Especialista que estava sendo desenvolvido tinha a capacidade de usar apenas um tamanho de posição fixo para negociação. Isso é aceitável para testes, mas indesejável quando se negocia em uma conta real. Vamos possibilitar a negociação com tamanho de posição variável.
.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (Parte 6): Automatizar a seleção de um grupo de instâncias (em processo)
Depois de otimizar uma estratégia de negociação, obtemos conjuntos de parâmetros com base nos quais podemos criar várias instâncias de estratégias de negociação combinadas em um Consultor Especialista. Costumávamos fazer isso manualmente, mas agora tentaremos automatizar esse processo.
- Desenvolvimento de um Expert Advisor multimoeda (Parte 7): Seleção de um grupo com o período futuro levado em conta (em planos)
