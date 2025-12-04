CodeBaseSections
Développer un Expert Advisor multi-devises - codes sources d'une série d'articles

Cette série d'articles est en cours de rédaction. Au fur et à mesure, les codes sources des nouveaux articles seront ajoutés à cette bibliothèque.

Il est recommandé de consulter le code dans l'ordre de publication des articles afin de mieux suivre le développement et les modifications apportées.

À ce stade, le schéma général de la bibliothèque se présente comme suit :


Un exemple de résultats de test pour Expert Advisor tiré de l'article (Partie 3) :



Une liste d'articles publiés avec une explication détaillée du processus de développement :

Le code complet se trouve dans l'archive jointe en raison du grand nombre de fichiers. Décompressez-la dans le dossier Experts. Les fichiers à l'intérieur sont divisés en dossiers liés aux articles individuels. Le code de toutes les parties est ajouté dans l'archive, mais pour l'instant seules les parties 1 et 2 ont des commentaires traduits.

Les deux fichiers de code source visibles ne sont pas utilisés, ils ne sont nécessaires que pour la publication.

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48361

