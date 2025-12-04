Cette série d'articles est en cours de rédaction. Au fur et à mesure, les codes sources des nouveaux articles seront ajoutés à cette bibliothèque.

Il est recommandé de consulter le code dans l'ordre de publication des articles afin de mieux suivre le développement et les modifications apportées.

À ce stade, le schéma général de la bibliothèque se présente comme suit :





Un exemple de résultats de test pour Expert Advisor tiré de l'article (Partie 3) :









Une liste d'articles publiés avec une explication détaillée du processus de développement :

Développement d'un conseiller multidevises (partie 1) : Collaboration de plusieurs stratégies commerciales

Il existe un grand nombre de stratégies commerciales différentes. Du point de vue de la diversification des risques et de l'augmentation de la durabilité des résultats commerciaux, il peut être utile d'utiliser plusieurs stratégies parallèles. Mais si chaque stratégie est mise en œuvre en tant que conseiller distinct, il devient alors beaucoup plus difficile de gérer leur travail conjoint sur un seul compte de négociation. Pour résoudre ce problème, il est conseillé de mettre en œuvre le travail de différentes stratégies de trading dans un seul Expert Advisor.





Nous allons poursuivre le développement d'un conseiller expert multidevises avec plusieurs stratégies parallèles. Essayons de transférer tout le travail lié à l'ouverture des positions de marché du niveau de la stratégie au niveau d'un expert gérant les stratégies. Les stratégies elles-mêmes n'effectueront que des transactions virtuelles, sans ouvrir de positions sur le marché.





Nous avons déjà progressé dans le développement d'un conseiller multidevises avec plusieurs stratégies parallèles. En tenant compte de l'expérience accumulée, nous allons revoir l'architecture de notre solution et essayer de l'améliorer avant d'aller trop loin.





Après avoir commencé à développer un conseiller multidevises, nous avons déjà obtenu quelques résultats et réussi à effectuer plusieurs itérations d'amélioration du code. Cependant, notre conseiller ne pouvait pas travailler avec des ordres en attente et reprendre le travail après avoir redémarré le terminal. Ajoutons ces fonctionnalités.

Le code complet se trouve dans l'archive jointe en raison du grand nombre de fichiers. Décompressez-la dans le dossier Experts. Les fichiers à l'intérieur sont divisés en dossiers liés aux articles individuels. Le code de toutes les parties est ajouté dans l'archive, mais pour l'instant seules les parties 1 et 2 ont des commentaires traduits.

Les deux fichiers de code source visibles ne sont pas utilisés, ils ne sont nécessaires que pour la publication.