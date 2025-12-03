Participe de nossa página de fãs
Class For Working With Databases In A Simplified Manner - biblioteca para MetaTrader 5
Tendo desejado trabalhar com o banco de dados SQLite para armazenar minhas estatísticas geradas a partir de simulações, percebi logo de início que parece muito desafiador e demorado trabalhar com funções incorporadas ao banco de dados. Decidi, então, criar uma classe e funções simplificadas para facilitar meu trabalho.
Para usar a classe, o desenvolvedor só precisa incluir o arquivo no código e chamar o objeto databases.xxxxfunction_name().
Ela me serviu muito bem para extrair e salvar milhares de pontos de dados.
