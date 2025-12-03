CodeBaseSeções
Tendo desejado trabalhar com o banco de dados SQLite para armazenar minhas estatísticas geradas a partir de simulações, percebi logo de início que parece muito desafiador e demorado trabalhar com funções incorporadas ao banco de dados. Decidi, então, criar uma classe e funções simplificadas para facilitar meu trabalho.

Para usar a classe, o desenvolvedor só precisa incluir o arquivo no código e chamar o objeto databases.xxxxfunction_name().

Ela me serviu muito bem para extrair e salvar milhares de pontos de dados.

Muito obrigado.


    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48362

