Tendo desejado trabalhar com o banco de dados SQLite para armazenar minhas estatísticas geradas a partir de simulações, percebi logo de início que parece muito desafiador e demorado trabalhar com funções incorporadas ao banco de dados. Decidi, então, criar uma classe e funções simplificadas para facilitar meu trabalho.

Para usar a classe, o desenvolvedor só precisa incluir o arquivo no código e chamar o objeto databases.xxxxfunction_name().

Ela me serviu muito bem para extrair e salvar milhares de pontos de dados.

Muito obrigado.



