AIS Extremum - indicador para MetaTrader 5
A principal tarefa desse indicador é estimar a probabilidade de que o preço alto tenha atingido seu máximo ou o mínimo para o preço baixo.
Primeiro, o indicador coleta estatísticas sobre os movimentos históricos de preços. Em seguida, ele analisa o estado atual do mercado e o compara com as estatísticas. Se o resultado da análise for positivo, o indicador sinaliza sobre isso.
O indicador pode ser usado como um filtro adicional. Se aparecerem sinais de uma direção, há uma alta probabilidade de que o preço vá na outra direção.
Parâmetros do indicador:
- iPeriod - período do indicador. O valor mínimo é igual a 2.
- History (Histórico ) - o número de barras no histórico, para as quais o indicador coleta estatísticas. Se esse parâmetro for igual a 0, todo o histórico será analisado. Observe que um valor grande desse parâmetro pode tornar mais lenta a primeira inicialização do indicador.
- Porcentagem - define o limite de acionamento dos sinais do indicador. Quanto mais alto for esse valor, menos frequentes serão os sinais.
A primeira inicialização do indicador pode levar algum tempo. Isso se deve ao fato de que ele coleta estatísticas sobre dados históricos.
