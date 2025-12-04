A principal tarefa desse indicador é estimar a probabilidade de que o preço alto tenha atingido seu máximo ou o mínimo para o preço baixo.

Primeiro, o indicador coleta estatísticas sobre os movimentos históricos de preços. Em seguida, ele analisa o estado atual do mercado e o compara com as estatísticas. Se o resultado da análise for positivo, o indicador sinaliza sobre isso.

O indicador pode ser usado como um filtro adicional. Se aparecerem sinais de uma direção, há uma alta probabilidade de que o preço vá na outra direção.

Parâmetros do indicador:

iPeriod - período do indicador. O valor mínimo é igual a 2.

- período do indicador. O valor mínimo é igual a 2. History (Histórico ) - o número de barras no histórico, para as quais o indicador coleta estatísticas. Se esse parâmetro for igual a 0, todo o histórico será analisado. Observe que um valor grande desse parâmetro pode tornar mais lenta a primeira inicialização do indicador.

Porcentagem - define o limite de acionamento dos sinais do indicador. Quanto mais alto for esse valor, menos frequentes serão os sinais.

A primeira inicialização do indicador pode levar algum tempo. Isso se deve ao fato de que ele coleta estatísticas sobre dados históricos.