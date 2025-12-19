Participe de nossa página de fãs
Titik Impas Breakeven - script para MetaTrader 5
O script Titik Impas Breakeven MetaTrader serve como uma ferramenta simples projetada para ajustar o stop-loss ao ponto de equilíbrio de uma ou mais posições, com base em parâmetros especificados. Esse script é compatível com as plataformas MT4 e MT5.
O ponto de equilíbrio, ou Titik Impas, indica o nível de preço no qual o lucro de uma negociação se torna zero. Ao definir uma posição como Titik Impas Breakeven, o stop-loss é alinhado com o preço de abertura da posição. Essa estratégia é valiosa quando seu objetivo é permitir que os lucros se acumulem e, ao mesmo tempo, garantir que a negociação permaneça segura e não volte ao território negativo.
Embora ajustar manualmente o stop-loss de uma única operação para corresponder ao seu preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, gerenciar várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.
