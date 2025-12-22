Biblioteca para controle de sessão de negociação. Na inicialização, ela conta os horários das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (pode haver negociação de criptomoedas aos sábados e domingos), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick estiver fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento.



Exemplo de uso:

#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { static TRADE_SESSIONS TradeSession( _Symbol ); if (!TradeSession.isSessionTrade( TimeCurrent ())){ Print ( "Market closed. OnTick return" ); return ;} }

O resultado é uma impressão como esta:

2022.01.10 00:05:00 Day: 0 Trade sessions: 1: 00:00-00:00 - это воскресенье

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:00-00:00

2022.05.30 00:05:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:05:01 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 00:14:36 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:14:40 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 23:59:30 Market closed. OnTick return

2022.05.31 00:00:01 Market closed. OnTick return

...



if (time < this .NextTradeStop ) { return true ; }

if (time < this .NextTradeStart ) { return false ; }

#define LoadSessionFromInputs

O código foi criado durante o trabalho em um dos projetos. Decidi separá-lo em uma biblioteca para conectá-lo a qualquer outro projeto.Novas funções MQL5 são usadas para ler a sessão de negociação de qualquer dia, incluindo fins de semana.Funciona o mais rápido possível, apenas uma verificação é feita em cada tick dentro da sessão de negociação:Onde NextTradeStop é o horário final da sessão de negociação atual.A cada tick fora da sessão de negociação, também é feita uma verificação:Somente na transição entre as sessões, as matrizes são acessadas para obter o horário da próxima sessão.Por exemplo, no meu CD, a sessão de negociação é das 00:15 às 23:55. Com o primeiro tick após 00:15, NextTradeStop será definido como 23:55 e, então, somente essa condição será verificada durante todo o dia.sessõesVocê também pode especificar o horário das sessões de negociação manualmente. Para ativar essa opção, adicione a linha

Ela criará 7 entradas para inserir as sessões de negociação por dia da semana.



Digite os horários das sessões sem espaços, estritamente com : - e ,



A aparência é a seguinte na guia de parâmetros:

TradeSessionsMonday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsTuesday=00:15-23:55

TradeSessionsWednesday=00:10-17:45,17:55-23:00,23:05-23:55

TradeSessionsThursday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsFriday=00:15-23:55

TradeSessionsSaturday=00:15-23:55

TradeSessionsSunday=

EURUSD : ticks reais começam a partir de 2022.05.10 00:00:00, cada geração de ticks usada

2022.01.10 00:05:00 Dia: 1 Sessões de negociação: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 Dia: 2 Sessões de negociação: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Dia: 3 Sessões de negociação: 1: 00:10-17:45, 2: 17:55-23:00, 3: 23:05-23:55

2022.01.10 00:05:00 Dia: 4 Sessões de negociação: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 Dia: 5 Sessões de negociação: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Dia: 6 Sessões de negociação: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Mercado fechado. OnTick return

...

E é assim que a saída será exibida no registro:

Se o horário de término da sessão for menor que o horário de início, por exemplo, 20:00-8:00, a sessão continuará até as 8:00 do dia seguinte. Isso pode ser útil nos casos em que a sessão de negociação estiver em um fuso horário diferente do horário do servidor.



O horário das sessões de negociação também pode ser especificado no código sem entradas. A função LoadFromInputs() foi criada para essa finalidade. Ela pode ser chamada sem Inputs, mas diretamente do código com uma matriz de strings, como no exemplo.

string s=[ "00:15-17:45,17:55-23:55" , "00:00-24:00", ....] void LoadFromInputs( string &s[]){...}



Se o Expert Advisor for multimoeda e diferentes instrumentos tiverem diferentes horários de sessão de negociação, você poderá criar uma instância separada de TRADE_SESSIONS para cada instrumento e chamar LoadFromInputs() com dados de sessão e verificar isSessionTrade(). Para fazer isso, você terá de modificar o código de forma semelhante a este exemplo.

