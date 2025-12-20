Participe de nossa página de fãs
ATR Weighted Moving Averages - indicador para MetaTrader 5
- 73
-
Este é um indicador para calcular 4 tipos de médias móveis ponderadas ATR.
Os cálculos são baseados na biblioteca de scripts pine "TAExt by TheBacktestGuy".
Os tipos incluídos são:
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48085
