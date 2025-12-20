CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ATR Weighted Moving Averages - indicador para MetaTrader 5

Yashar Seyyedin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
73
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é um indicador para calcular 4 tipos de médias móveis ponderadas ATR.

Os cálculos são baseados na biblioteca de scripts pine "TAExt by TheBacktestGuy".

Os tipos incluídos são:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

MA baseado em ATR

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48085

    Titik Impas Breakeven Titik Impas Breakeven

    Embora o ajuste manual do stop-loss de uma única operação para corresponder ao preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, o gerenciamento de várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.

    TickCompressor - com compactação de 1 tick para 2-3 bytes em média TickCompressor - com compactação de 1 tick para 2-3 bytes em média

    Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois a leitura de 3 bytes leva menos tempo do que a leitura de 60 bytes da estrutura MqlTick.

    Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

    Mostre o ganho e a perda do candle em porcentagem.

    Candle Fitness Candle Fitness

    O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.