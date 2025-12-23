Participe de nossa página de fãs
Simple_Price_EA - expert para MetaTrader 5
O algoritmo do Expert Advisor é simples: o preço mínimo e máximo é pesquisado no número de barras especificado nos parâmetros de entrada. Assim que um dos preços Ask ou Bid atuais atingir esses valores, a posição correspondente será aberta imediatamente. O Expert Advisor pode abrir apenas uma posição longa ou curta. Nos parâmetros de entrada do Expert Advisor, há apenas uma configuração - "Número de barras para analisar o movimento do preço".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48035
