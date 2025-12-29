



Uma implementação divertida do Tillson T3. A característica distintiva dessa implementação é que ela calcula 6 EMAs de forma oculta, mas não usa nenhum buffer de indicador auxiliar para elas, o que melhora consideravelmente o desempenho.

Repositório AlgoForge (o código-fonte está dividido em vários arquivos, o que facilita a leitura): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/