Indicadores

Tillson T3 - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Boyko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
32
Avaliação:
(1)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

T3(5, 0.7) no gráfico

Uma implementação divertida do Tillson T3. A característica distintiva dessa implementação é que ela calcula 6 EMAs de forma oculta, mas não usa nenhum buffer de indicador auxiliar para elas, o que melhora consideravelmente o desempenho.

Repositório AlgoForge (o código-fonte está dividido em vários arquivos, o que facilita a leitura): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/66616

