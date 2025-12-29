CodeBaseSeções
Experts

Connect Disconnect Sound Alert - expert para MetaTrader 5

Dark Ryd3r & Andrey Khatimlianskii
Publicado por:
Rajesh Kumar Nait
Visualizações:
29
Avaliação:
(7)
Publicado:
Este utilitário é um exemplo simples para adicionar um alerta sonoro ao conectar/desconectar

Adicione arquivos wav de sons dentro da pasta MQL5\Files\Sounds

Copie o código e compile o EA Utility. O arquivo anexado tem linhas comentadas, pois o uso de #resource impossibilita o upload.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5
//|Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait |
//| https://www.mql5.com/pt/users/rajeshnait/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait"
#property link      "https://www.mql5.com/pt/users/rajeshnait/seller"
#property version   "1.00"
#include <Trade/TerminalInfo.mqh>

bool     first             = true;
bool     Now_IsConnected   = false;
bool     Pre_IsConnected   = true;
datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0;

CTerminalInfo terminalInfo;
//--- Arquivos de som
#resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"
#resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização de especialista|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
      ResetLastError();
      while ( !IsStopped() ) {
         Pre_IsConnected = Now_IsConnected;
         Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected();

         if ( first ) {
            Pre_IsConnected = !Now_IsConnected;
         }

         if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) {
            if ( Now_IsConnected ) {
               Connect_Start = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            } else {
               Connect_Stop = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            }
         }

         first = false;
         Sleep(1000);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47846

