COLLECT ALL INDICATORS DATA - script para MetaTrader 5
Script Collect All Indicators
Esse script coleta todos os buffers de indicadores integrados da MQL5 e os armazena em um arquivo CSV para fins de análise.
Bollinger Bands (BB):
- BB_BASE_LINE: A linha de base (central) do Bollinger Bands.
- BB_UPPER_BAND: A banda superior do Bollinger Bands.
- BB_LOWER_BAND: A banda inferior do Bollinger Bands.
Outros indicadores:
- ADX-MAIN_LINE: a linha principal do Índice de Movimento Direcional Médio (ADX).
- ADX-PLUSDI_LINE: a linha que representa o movimento direcional positivo no ADX.
- ADX-MINUSDI_LINE: A linha que representa o movimento direcional negativo no ADX.
Indicadores gerais:
- DEMA: Média Móvel Exponencial Dupla.
- FRAMA: Fractal Adaptive Moving Average (média móvel adaptativa fractal).
- MA: Média Móvel.
- SAR: SAR parabólico.
- StdDev: desvio padrão.
- TEMA: Média Móvel Exponencial Tripla.
- ViDyA: Variable Index Dynamic Average (média dinâmica de índice variável).
Osciladores:
- ATR: Average True Range.
- BearsPower: Poder dos ursos.
- BullsPower: Força dos touros.
- Chainkin: Oscilador Chainkin.
- CCI: Índice de Canal de Mercadoria.
- Demarker: DeMarker.
- Force: Índice de força.
- MACD-MAIN_LINE: A linha principal do Moving Average Convergence Divergence (MACD).
- MACD-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do MACD.
- Momentum: Momentum.
- OsMA: Oscilador de média móvel (derivado do MACD).
- RSI: Índice de Força Relativa.
- RVI-MAIN_LINE: A linha principal do Índice de Vigor Relativo (RVI).
- RVI-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do RVI.
- Stochastic-MAIN_LINE: A linha principal do Oscilador Estocástico.
- Stochastic-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do Stochastic Oscillator.
- WPR: Faixa percentual de Williams.
Volumes:
- AD: Distribuidor de Acumulador.
- MFI: Índice de fluxo monetário.
- OBV: Volume no balanço.
- Tick-Volumes: Volumes de ticks.
Bill Williams:
- AC: Accelerator Oscillator (oscilador acelerador).
- Alligator-GATORJAW_LINE: A linha da mandíbula do indicador Alligator.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: A linha dos dentes do Alligator.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: A linha dos lábios do Alligator.
- AO: Awesome Oscillator (oscilador incrível).
- Fractals-UPPER_LINE: A linha superior de Fractals.
- Fractals-LOWER_LINE: A linha inferior de Fractals.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: O histograma superior do Oscilador Gator.
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: O histograma inferior do oscilador Gator.
- BWMFI: Índice de Facilitação de Mercado Bill Williams.
Valores numéricos:
Os valores numéricos no conjunto de dados representam os valores calculados para cada indicador correspondente. Esses valores podem incluir preços, porcentagens ou outras medidas quantitativas, dependendo do indicador.
Uso:
O conjunto de dados é adequado para várias análises financeiras e tarefas de aprendizado de máquina. Ele permite que você explore o comportamento de diferentes indicadores em vários instrumentos financeiros e períodos de tempo. Você pode usar esses recursos para desenvolver modelos para prever tendências de mercado, identificar sinais de negociação ou obter insights sobre a dinâmica do mercado.
