Script Collect All Indicators



Esse script coleta todos os buffers de indicadores integrados da MQL5 e os armazena em um arquivo CSV para fins de análise.





Bollinger Bands (BB):

BB_BASE_LINE: A linha de base (central) do Bollinger Bands.

BB_UPPER_BAND: A banda superior do Bollinger Bands.

BB_LOWER_BAND: A banda inferior do Bollinger Bands.

Outros indicadores:

ADX-MAIN_LINE: a linha principal do Índice de Movimento Direcional Médio (ADX).

ADX-PLUSDI_LINE: a linha que representa o movimento direcional positivo no ADX.

ADX-MINUSDI_LINE: A linha que representa o movimento direcional negativo no ADX.

Indicadores gerais:

DEMA: Média Móvel Exponencial Dupla.

DEMA: Média Móvel Exponencial Dupla.
FRAMA: Fractal Adaptive Moving Average (média móvel adaptativa fractal).

MA: Média Móvel.

SAR: SAR parabólico.

StdDev: desvio padrão.

TEMA: Média Móvel Exponencial Tripla.

ViDyA: Variable Index Dynamic Average (média dinâmica de índice variável).

Osciladores:

ATR: Average True Range.

ATR: Average True Range.
BearsPower: Poder dos ursos.

BullsPower: Força dos touros.

Chainkin: Oscilador Chainkin.

CCI: Índice de Canal de Mercadoria.

Demarker: DeMarker.

Force: Índice de força.

MACD-MAIN_LINE: A linha principal do Moving Average Convergence Divergence (MACD).

MACD-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do MACD.

Momentum: Momentum.

OsMA: Oscilador de média móvel (derivado do MACD).

RSI: Índice de Força Relativa.

RVI-MAIN_LINE: A linha principal do Índice de Vigor Relativo (RVI).

RVI-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do RVI.

Stochastic-MAIN_LINE: A linha principal do Oscilador Estocástico.

Stochastic-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do Stochastic Oscillator.

WPR: Faixa percentual de Williams.

Volumes:

AD: Distribuidor de Acumulador.

AD: Distribuidor de Acumulador.
MFI: Índice de fluxo monetário.

OBV: Volume no balanço.

Tick-Volumes: Volumes de ticks.

Bill Williams:

AC: Accelerator Oscillator (oscilador acelerador).

AC: Accelerator Oscillator (oscilador acelerador).
Alligator-GATORJAW_LINE: A linha da mandíbula do indicador Alligator.

Alligator-GATORTEETH_LINE: A linha dos dentes do Alligator.

Alligator-GATORLIPS_LINE: A linha dos lábios do Alligator.

AO: Awesome Oscillator (oscilador incrível).

Fractals-UPPER_LINE: A linha superior de Fractals.

Fractals-LOWER_LINE: A linha inferior de Fractals.

Gator-UPPER_HISTOGRAM: O histograma superior do Oscilador Gator.

Gator-LOWER_HISTOGRAM: O histograma inferior do oscilador Gator.

BWMFI: Índice de Facilitação de Mercado Bill Williams.

Valores numéricos:

Os valores numéricos no conjunto de dados representam os valores calculados para cada indicador correspondente. Esses valores podem incluir preços, porcentagens ou outras medidas quantitativas, dependendo do indicador.

Uso:

O conjunto de dados é adequado para várias análises financeiras e tarefas de aprendizado de máquina. Ele permite que você explore o comportamento de diferentes indicadores em vários instrumentos financeiros e períodos de tempo. Você pode usar esses recursos para desenvolver modelos para prever tendências de mercado, identificar sinais de negociação ou obter insights sobre a dinâmica do mercado.