COLLECT ALL INDICATORS DATA - script para MetaTrader 5

Script Collect All Indicators

Esse script coleta todos os buffers de indicadores integrados da MQL5 e os armazena em um arquivo CSV para fins de análise.


Bollinger Bands (BB):

  • BB_BASE_LINE: A linha de base (central) do Bollinger Bands.
  • BB_UPPER_BAND: A banda superior do Bollinger Bands.
  • BB_LOWER_BAND: A banda inferior do Bollinger Bands.

Outros indicadores:

  • ADX-MAIN_LINE: a linha principal do Índice de Movimento Direcional Médio (ADX).
  • ADX-PLUSDI_LINE: a linha que representa o movimento direcional positivo no ADX.
  • ADX-MINUSDI_LINE: A linha que representa o movimento direcional negativo no ADX.

Indicadores gerais:

  • DEMA: Média Móvel Exponencial Dupla.
  • FRAMA: Fractal Adaptive Moving Average (média móvel adaptativa fractal).
  • MA: Média Móvel.
  • SAR: SAR parabólico.
  • StdDev: desvio padrão.
  • TEMA: Média Móvel Exponencial Tripla.
  • ViDyA: Variable Index Dynamic Average (média dinâmica de índice variável).

Osciladores:

  • ATR: Average True Range.
  • BearsPower: Poder dos ursos.
  • BullsPower: Força dos touros.
  • Chainkin: Oscilador Chainkin.
  • CCI: Índice de Canal de Mercadoria.
  • Demarker: DeMarker.
  • Force: Índice de força.
  • MACD-MAIN_LINE: A linha principal do Moving Average Convergence Divergence (MACD).
  • MACD-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do MACD.
  • Momentum: Momentum.
  • OsMA: Oscilador de média móvel (derivado do MACD).
  • RSI: Índice de Força Relativa.
  • RVI-MAIN_LINE: A linha principal do Índice de Vigor Relativo (RVI).
  • RVI-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do RVI.
  • Stochastic-MAIN_LINE: A linha principal do Oscilador Estocástico.
  • Stochastic-SIGNAL_LINE: A linha de sinal do Stochastic Oscillator.
  • WPR: Faixa percentual de Williams.

Volumes:

  • AD: Distribuidor de Acumulador.
  • MFI: Índice de fluxo monetário.
  • OBV: Volume no balanço.
  • Tick-Volumes: Volumes de ticks.

Bill Williams:

  • AC: Accelerator Oscillator (oscilador acelerador).
  • Alligator-GATORJAW_LINE: A linha da mandíbula do indicador Alligator.
  • Alligator-GATORTEETH_LINE: A linha dos dentes do Alligator.
  • Alligator-GATORLIPS_LINE: A linha dos lábios do Alligator.
  • AO: Awesome Oscillator (oscilador incrível).
  • Fractals-UPPER_LINE: A linha superior de Fractals.
  • Fractals-LOWER_LINE: A linha inferior de Fractals.
  • Gator-UPPER_HISTOGRAM: O histograma superior do Oscilador Gator.
  • Gator-LOWER_HISTOGRAM: O histograma inferior do oscilador Gator.
  • BWMFI: Índice de Facilitação de Mercado Bill Williams.

Valores numéricos:

Os valores numéricos no conjunto de dados representam os valores calculados para cada indicador correspondente. Esses valores podem incluir preços, porcentagens ou outras medidas quantitativas, dependendo do indicador.

Uso:

O conjunto de dados é adequado para várias análises financeiras e tarefas de aprendizado de máquina. Ele permite que você explore o comportamento de diferentes indicadores em vários instrumentos financeiros e períodos de tempo. Você pode usar esses recursos para desenvolver modelos para prever tendências de mercado, identificar sinais de negociação ou obter insights sobre a dinâmica do mercado.

    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47755

