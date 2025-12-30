O que é perfil de volume?



A ferramenta de perfil de volume, também conhecida como volume horizontal, ilustra o volume de transações em cada preço em um intervalo de tempo específico usando um gráfico de histograma horizontal. Barras mais longas indicam maior volume de transações nesse preço, enquanto barras mais curtas representam menor atividade de transações. Os cálculos desse indicador são executados de forma simples, permitindo uma execução leve e de alta velocidade.

Como usar o



Para exibir o perfil de volume em um intervalo de tempo específico, coloque duas linhas verticais que aparecem após a execução do indicador no início e no final desse intervalo. Ao ajustar essas linhas, o perfil de volume será alterado com base no intervalo selecionado.







Exemplo de captura de tela

Configurações de entrada



Período de cálculo : O pressuposto por trás dos cálculos desse indicador é que o volume é distribuído uniformemente por todo o comprimento da vela (do mínimo ao máximo), o que pode levar a resultados menos precisos, especialmente ao usar intervalos de tempo pequenos (consulte a Figura 1). Ao alterar essa opção na seção de entrada, os cálculos podem ser baseados em intervalos de tempo menores (por exemplo, 1 minuto), resultando em resultados precisos quase comparáveis ao uso de dados de ticks para o cálculo (veja a Figura 2).

: O pressuposto por trás dos cálculos desse indicador é que o volume é distribuído uniformemente por todo o comprimento da vela (do mínimo ao máximo), o que pode levar a resultados menos precisos, especialmente ao usar intervalos de tempo pequenos (consulte a Figura 1). Ao alterar essa opção na seção de entrada, os cálculos podem ser baseados em intervalos de tempo menores (por exemplo, 1 minuto), resultando em resultados precisos quase comparáveis ao uso de dados de ticks para o cálculo (veja a Figura 2). Número de barras VP : o número de barras do histograma, em que os números menores mostram a faixa de preço em que a maioria das transações ocorreu e os números maiores mostram os preços exatos em que a maioria das transações ocorreu. Ao alterar essa entrada, a posição do ponto de controle (POC) pode mudar, mas isso não se deve a um erro nos cálculos ou erros no código, mas sim ao fato de você estar procurando algo diferente.

: o número de barras do histograma, em que os números menores mostram a em que a maioria das transações ocorreu e os números maiores mostram os em que a maioria das transações ocorreu. Ao alterar essa entrada, a posição do ponto de controle (POC) pode mudar, mas isso não se deve a um erro nos cálculos ou erros no código, mas sim ao fato de você estar procurando algo diferente. Volume aplicado: O volume aplicado padrão é o volume real. Entretanto, ao selecionar "tick_volume" na entrada ou na ausência de dados de volume real no servidor, o indicador usará os dados de volume de tick.

Relação entre o comprimento máximo da barra VP e a largura do gráfico: Você pode ajustar o comprimento das barras VP em relação à largura do seu gráfico.





Figura 1: cálculo com base no período de tempo atual





figura 2: cálculo baseado no período de 1 minuto

Cuidado



Ao usar períodos de tempo inferiores para o cálculo, o indicador requer os dados de preço desse período de tempo, que podem não ter sido baixados ainda. O download pode levar algum tempo, portanto, seja paciente e arraste e solte as linhas verticais até que o download seja concluído!

Espero que ele o ajude a fazer negociações bem-sucedidas e me deixe feliz ao comentar os erros e falhas no código!