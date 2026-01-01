CodeBaseSeções
Indicadores

iMeu - indicador para MetaTrader 5

Renat Akhtyamov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
19
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A implementação na forma de um indicador sem modernização planejada é anexada.

Ou seja, observamos o rompimento da linha azul pelo corpo do candelabro.


    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47721

