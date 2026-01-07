Participe de nossa página de fãs
Engulfing bar with rsi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 20
- Avaliação:
-
- Publicado:
Alertas em barras de engolfamento abaixo ou acima dos níveis de rsi
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47565
