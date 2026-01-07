CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Engulfing bar with rsi - indicador para MetaTrader 5

traderonemax | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
20
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Alertas em barras de engolfamento abaixo ou acima dos níveis de rsi


a

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47565

    Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

    Um testador de estratégia visual simples / treinamento de comércio manual usando Martingale.

    Strategy Checklist Strategy Checklist

    Esse indicador permite que você defina uma lista de verificação para verificar e confirmar manualmente sua estratégia antes de entrar em uma negociação.

    wd.Multi_LineMA wd.Multi_LineMA

    O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", foi projetado para oferecer aos traders informações valiosas sobre os valores da média móvel em um período de tempo maior (MTF Multi TimeFrame). Ele inclui recursos visuais adicionais para uma análise aprofundada, como a capacidade de visualizar trilhas para um número especificado de barras e uma linha de preço horizontal MA dinâmica.

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.