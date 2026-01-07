Esse indicador permite que você defina uma lista de verificação para verificar e confirmar manualmente sua estratégia antes de entrar em uma negociação.

O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", foi projetado para oferecer aos traders informações valiosas sobre os valores da média móvel em um período de tempo maior (MTF Multi TimeFrame). Ele inclui recursos visuais adicionais para uma análise aprofundada, como a capacidade de visualizar trilhas para um número especificado de barras e uma linha de preço horizontal MA dinâmica.

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.