DeltaFusionLite - indicador para MetaTrader 5
- 26
Principais recursos:
Delta cumulativo: Rastreia o volume agregado de compra e venda ao longo do tempo.
Net Delta: Mostra a diferença entre a pressão de compra e venda para cada barra.
Session Reset: Permite horários de início de sessão personalizados para análise intradiária.
Suavização: Inclui suavização EMA para curvas delta mais limpas e legíveis.
Objetivo:
Ideal para traders que desejam monitorar a dinâmica do fluxo de ordens, desequilíbrios de volume e divergências entre preço e delta sem cálculos complexos de vários períodos. É leve, rápido e concentrado em métricas delta essenciais.
Exemplos de divergências detectáveis com o DeltaFusion Lite:
Divergência de alta
O preço atinge novos mínimos, mas o Net Delta mostra mínimos mais altos → a pressão de venda está enfraquecendo, possível reversão de alta.
O preço faz novas máximas, mas o Delta Líquido mostra máximas mais baixas → a pressão de compra está diminuindo, possível reversão de baixa.Divergência oculta
O preço faz uma mínima mais alta, enquanto o Delta Cumulativo faz uma mínima mais baixa → confirma a continuação da tendência de alta.Divergência de exaustão
Forte movimento de preço sem confirmação no delta → indica baixa participação, possível correção à frente.
