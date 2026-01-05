DeltaFusionLite

Principais recursos:



Delta cumulativo: Rastreia o volume agregado de compra e venda ao longo do tempo.

Net Delta: Mostra a diferença entre a pressão de compra e venda para cada barra.

Session Reset: Permite horários de início de sessão personalizados para análise intradiária.

Suavização: Inclui suavização EMA para curvas delta mais limpas e legíveis.





Objetivo:

Ideal para traders que desejam monitorar a dinâmica do fluxo de ordens, desequilíbrios de volume e divergências entre preço e delta sem cálculos complexos de vários períodos. É leve, rápido e concentrado em métricas delta essenciais.





Exemplos de divergências detectáveis com o DeltaFusion Lite:

Divergência de alta

O preço atinge novos mínimos, mas o Net Delta mostra mínimos mais altos → a pressão de venda está enfraquecendo, possível reversão de alta.

O preço faz novas máximas, mas o Delta Líquido mostra máximas mais baixas → a pressão de compra está diminuindo, possível reversão de baixa.

O preço faz uma mínima mais alta, enquanto o Delta Cumulativo faz uma mínima mais baixa → confirma a continuação da tendência de alta.

Forte movimento de preço sem confirmação no delta → indica baixa participação, possível correção à frente.



