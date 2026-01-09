CodeBaseSeções
Um indicador simples que pode estimar quando a vela atual será fechada.

Ele é limitado a períodos de tempo iguais ou inferiores ao período diário.

Aproveite.


    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47494

