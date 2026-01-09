Participe de nossa página de fãs
Candle Time Count Down - indicador para MetaTrader 5
Um indicador simples que pode estimar quando a vela atual será fechada.
Ele é limitado a períodos de tempo iguais ou inferiores ao período diário.
Aproveite.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47494
