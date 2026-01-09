FECHAMENTO DE TODAS AS POSIÇÕES COM UM CLIQUE - PAINEL DE NEGOCIAÇÃO PROFISSIONAL

Gerenciamento de posições de emergência facilitado com este poderoso painel visual.





O QUE ELE FAZ

Expert Advisor profissional que adiciona um painel de controle elegante ao seu gráfico para fechamento instantâneo de posições com opções avançadas de filtragem. Perfeito para situações de emergência, eventos noticiosos ou decisões rápidas de gerenciamento de risco.





PRINCIPAIS RECURSOS

- Feche TODAS as posições instantaneamente com um clique

- Fechar somente posições de COMPRA

- Fechar somente posições de VENDA

- Fechar posições somente para o símbolo atual

- Fechar somente posições RENTÁVEIS

- Fechar somente as posições PERDEDORAS

- Contador de posições em tempo real e exibição de P&L

- Indicadores de lucros/perdas codificados por cores (verde=lucro, vermelho=perda)

- Diálogos de confirmação de segurança mostrando P&L antes do fechamento

- Botão de remoção fácil do painel

- Cores e posição do painel totalmente personalizáveis

- Funciona em TODOS os símbolos e períodos de tempo

- Zero lag com execução instantânea





🛡️ SAFETY FIRST (SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR)

Toda ação de fechamento requer sua confirmação com uma caixa de diálogo que mostra o valor exato de P&L antes da execução. Você nunca fechará posições acidentalmente.





PERFEITO PARA

Saídas de posição de emergência durante notícias inesperadas

Realização rápida de lucros quando a meta é atingida

Corte rápido de perdas para proteger sua conta

Limpeza da posição no final do dia

Gerenciamento de risco profissional

Scalpers e day traders

Negociadores de notícias que precisam de saídas instantâneas





PERSONALIZAÇÃO TOTAL

- Escolha a posição do painel (qualquer um dos 4 cantos)

- Personalizar a distância X e Y do canto

- Alterar todas as cores (fundo, botões, texto)

- Esquemas de cores profissionais incluídos





INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL

O painel é atualizado continuamente, mostrando:

- Contagem total de posições abertas

- P&L total na moeda de sua conta

- Contagem de posições de compra e P&L

- Contagem de posições de venda e P&L

- Tudo codificado por cores para clareza imediata





⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA

Todas as configurações são simples e bem documentadas:

- Panel Corner (Canto do painel) - Escolha o local de exibição

- Distância X/Y do painel - Ajuste fino da posição

- Cores - Fundo, botões, texto

- Todos os parâmetros têm descrições claras





SUPER FÁCIL DE USAR

1. Arraste o EA para qualquer gráfico

2. Habilitar o AutoTrading (botão verde na barra de ferramentas)

3. O painel aparece automaticamente

4. Clique em qualquer botão para fechar as posições

5. Confirme a ação

6. Pronto! Remova o painel quando terminar





⚡ ALTO DESEMPENHO

- Código ultraleve

- Sem sobrecarga de CPU ou problemas de memória

- Resposta instantânea dos botões

- Lida com mais de 100 posições com facilidade

- Sem atraso, mesmo durante alta volatilidade





TESTADO E CONFIÁVEL

Testado exaustivamente em várias corretoras, tipos de conta e condições de mercado. Inclui tratamento abrangente de erros, registro detalhado e modos inteligentes de preenchimento de ordens (FOK/IOC/RETURN) para máxima compatibilidade.





TOTALMENTE GRATUITO

- Sem custos ocultos

- Sem limitações de posições

- Sem data de expiração

- Sem período de teste

- 100% gratuito para sempre





EXCELENTE SUPORTE

Tem dúvidas ou problemas? Deixe um comentário e eu responderei rapidamente! Tenho o compromisso de ajudar os usuários a aproveitar ao máximo essa ferramenta.





📥 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Faça o download do arquivo

2. Abra o MetaTrader 5

3. Abra o MetaEditor (pressione F4 ou Tools → MetaQuotes Language Editor)

4. Arquivo → Abrir pasta de dados

5. Copie o arquivo EA para a pasta MQL5 → Experts

6. Reinicie o MT5 ou atualize o Navigator (clique com o botão direito do mouse → Refresh)

7. Arraste "OneClickCloseAll" do Navigator → Expert Advisors para qualquer gráfico

8. Clique em "OK" na janela de configurações

9. Certifique-se de que o botão "AutoTrading" esteja ativado (verde) na barra de ferramentas

10. O painel aparece em seu gráfico - pronto para ser usado!





⚠️ REQUISITOS IMPORTANTES

- Plataforma MetaTrader 5

- O AutoTrading deve estar ativado (botão verde)

- Funciona em qualquer símbolo e período de tempo

- Suporte a contas de demonstração e reais

- Todas as corretoras são compatíveis





SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se os botões não funcionarem:

1. Verifique se o AutoTrading está ativado (botão verde)

2. Verifique se Tools → Options → Expert Advisors → "Allow automated trading" está marcado

3. Recompile o EA, se necessário (F7 no MetaEditor)

4. Verifique se há mensagens de erro na guia Experts





FEEDBACK BEM-VINDO

Estou sempre procurando melhorar! Se você tiver solicitações de recursos ou sugestões, deixe um comentário.





HISTÓRICO DE VERSÕES

v1.00 - Versão inicial

- Seis filtros de fechamento de posição

- Exibição de P&L em tempo real

- Confirmações de segurança

- Personalização completa

- GUI profissional





