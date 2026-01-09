Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Professional Close All Positions Panel - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 16
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
FECHAMENTO DE TODAS AS POSIÇÕES COM UM CLIQUE - PAINEL DE NEGOCIAÇÃO PROFISSIONAL
// Consulte o arquivo MQ5 em anexo para obter o código-fonte completo
Gerenciamento de posições de emergência facilitado com este poderoso painel visual.
O QUE ELE FAZ
Expert Advisor profissional que adiciona um painel de controle elegante ao seu gráfico para fechamento instantâneo de posições com opções avançadas de filtragem. Perfeito para situações de emergência, eventos noticiosos ou decisões rápidas de gerenciamento de risco.
PRINCIPAIS RECURSOS
- Feche TODAS as posições instantaneamente com um clique
- Fechar somente posições de COMPRA
- Fechar somente posições de VENDA
- Fechar posições somente para o símbolo atual
- Fechar somente posições RENTÁVEIS
- Fechar somente as posições PERDEDORAS
- Contador de posições em tempo real e exibição de P&L
- Indicadores de lucros/perdas codificados por cores (verde=lucro, vermelho=perda)
- Diálogos de confirmação de segurança mostrando P&L antes do fechamento
- Botão de remoção fácil do painel
- Cores e posição do painel totalmente personalizáveis
- Funciona em TODOS os símbolos e períodos de tempo
- Zero lag com execução instantânea
🛡️ SAFETY FIRST (SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR)
Toda ação de fechamento requer sua confirmação com uma caixa de diálogo que mostra o valor exato de P&L antes da execução. Você nunca fechará posições acidentalmente.
PERFEITO PARA
Saídas de posição de emergência durante notícias inesperadas
Realização rápida de lucros quando a meta é atingida
Corte rápido de perdas para proteger sua conta
Limpeza da posição no final do dia
Gerenciamento de risco profissional
Scalpers e day traders
Negociadores de notícias que precisam de saídas instantâneas
PERSONALIZAÇÃO TOTAL
- Escolha a posição do painel (qualquer um dos 4 cantos)
- Personalizar a distância X e Y do canto
- Alterar todas as cores (fundo, botões, texto)
- Esquemas de cores profissionais incluídos
INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL
O painel é atualizado continuamente, mostrando:
- Contagem total de posições abertas
- P&L total na moeda de sua conta
- Contagem de posições de compra e P&L
- Contagem de posições de venda e P&L
- Tudo codificado por cores para clareza imediata
⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA
Todas as configurações são simples e bem documentadas:
- Panel Corner (Canto do painel) - Escolha o local de exibição
- Distância X/Y do painel - Ajuste fino da posição
- Cores - Fundo, botões, texto
- Todos os parâmetros têm descrições claras
SUPER FÁCIL DE USAR
1. Arraste o EA para qualquer gráfico
2. Habilitar o AutoTrading (botão verde na barra de ferramentas)
3. O painel aparece automaticamente
4. Clique em qualquer botão para fechar as posições
5. Confirme a ação
6. Pronto! Remova o painel quando terminar
⚡ ALTO DESEMPENHO
- Código ultraleve
- Sem sobrecarga de CPU ou problemas de memória
- Resposta instantânea dos botões
- Lida com mais de 100 posições com facilidade
- Sem atraso, mesmo durante alta volatilidade
TESTADO E CONFIÁVEL
Testado exaustivamente em várias corretoras, tipos de conta e condições de mercado. Inclui tratamento abrangente de erros, registro detalhado e modos inteligentes de preenchimento de ordens (FOK/IOC/RETURN) para máxima compatibilidade.
TOTALMENTE GRATUITO
- Sem custos ocultos
- Sem limitações de posições
- Sem data de expiração
- Sem período de teste
- 100% gratuito para sempre
EXCELENTE SUPORTE
Tem dúvidas ou problemas? Deixe um comentário e eu responderei rapidamente! Tenho o compromisso de ajudar os usuários a aproveitar ao máximo essa ferramenta.
⭐⭐⭐⭐⭐ AVALIE SE FOR ÚTIL! ⭐⭐⭐⭐⭐
Se este EA economizar seu tempo ou dinheiro, reserve 10 segundos para avaliá-lo!
Sua avaliação ajuda outros traders a descobrir essa ferramenta gratuita.
Obrigado por seu apoio! 🙏
---
📥 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Faça o download do arquivo
2. Abra o MetaTrader 5
3. Abra o MetaEditor (pressione F4 ou Tools → MetaQuotes Language Editor)
4. Arquivo → Abrir pasta de dados
5. Copie o arquivo EA para a pasta MQL5 → Experts
6. Reinicie o MT5 ou atualize o Navigator (clique com o botão direito do mouse → Refresh)
7. Arraste "OneClickCloseAll" do Navigator → Expert Advisors para qualquer gráfico
8. Clique em "OK" na janela de configurações
9. Certifique-se de que o botão "AutoTrading" esteja ativado (verde) na barra de ferramentas
10. O painel aparece em seu gráfico - pronto para ser usado!
⚠️ REQUISITOS IMPORTANTES
- Plataforma MetaTrader 5
- O AutoTrading deve estar ativado (botão verde)
- Funciona em qualquer símbolo e período de tempo
- Suporte a contas de demonstração e reais
- Todas as corretoras são compatíveis
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se os botões não funcionarem:
1. Verifique se o AutoTrading está ativado (botão verde)
2. Verifique se Tools → Options → Expert Advisors → "Allow automated trading" está marcado
3. Recompile o EA, se necessário (F7 no MetaEditor)
4. Verifique se há mensagens de erro na guia Experts
FEEDBACK BEM-VINDO
Estou sempre procurando melhorar! Se você tiver solicitações de recursos ou sugestões, deixe um comentário.
---
HISTÓRICO DE VERSÕES
v1.00 - Versão inicial
- Seis filtros de fechamento de posição
- Exibição de P&L em tempo real
- Confirmações de segurança
- Personalização completa
- GUI profissional
---
MAIS FERRAMENTAS GRATUITAS EM BREVE
Siga-me para obter mais utilitários de negociação gratuitos!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/67011
Clique no candelabro para ver a faixa do corpo, a faixa alta e baixa, a faixa do pavio superior e a faixa do pavio inferior.Aklamavo Quarters Theory
Esse indicador implementa a "Teoria dos trimestres" - um conceito de análise técnica que divide o movimento de preços em quatro trimestres em torno de um nível de base central. Ele foi projetado para trabalhar com vários tipos de ativos (Forex, ações, commodities etc.) e fornece níveis visuais de trimestre no gráfico.
Vela atual para fechar em x tempoAccelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.