Aklamavo Quarters Theory - indicador para MetaTrader 5
Esse indicador implementa a "Teoria dos trimestres" - um conceito de análise técnica que divide o movimento de preços em quatro trimestres em torno de um nível de base central. Ele foi projetado para trabalhar com vários tipos de ativos (Forex, ações, commodities etc.) e fornece níveis visuais de trimestre no gráfico.
Conceito da teoria dos trimestres:
-
Nível de base: Preço de referência central
-
Trimestre 1: Faixa de preço da base até a base + faixa do trimestre
-
Trimestre 2: Faixa de preço da Base + Faixa de Trimestre até a Base + 2*Faixa de Trimestre
-
Trimestre 3: intervalo de preços da base - intervalo do trimestre até a base
-
Trimestre 4: Faixa de preço da Base - 2*Faixa do trimestre até a Base - Faixa do trimestre
1. Cálculo flexível do nível de base:
-
Fechamento diário atual: Último preço de fechamento
-
Fechamento do dia anterior: Preço de fechamento de ontem
-
Fechamento da semana anterior: Preço de fechamento da semana passada
-
Fechamento do mês anterior: Preço de fechamento do último mês
-
Abertura semanal/mensal: preço do início da semana/mês
-
Nível personalizado: Nível de preço definido pelo usuário
-
-
Pips: Medida específica de Forex
-
Pontos: O menor incremento de preço
-
Porcentagem: Porcentagem do nível básico
-
Absoluto: Valor de preço fixo
-
Detecta automaticamente Forex vs. outros instrumentos
-
Ajusta os cálculos de pip para diferentes formatos de símbolo
-
Lida com períodos de tempo indisponíveis de forma elegante
2. Unidades de tamanho de vários trimestres:
3. Suporte a vários ativos:
Aplicativos de negociação:
Suporte/Resistência:
-
Os limites dos trimestres atuam como suporte/resistência dinâmicos
-
Linhas médias como pontos de reversão em potencial
Análise de tendências:
-
O preço no trimestre 1/2 sugere uma tendência de alta
-
O preço no trimestre 3/4 sugere uma tendência de baixa
-
As transições de trimestre indicam mudanças de tendência
Negociação em faixas:
-
Negocie os saltos entre os limites do trimestre
-
Procure reações nos pontos médios dos trimestres
