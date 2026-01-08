Esse indicador implementa a "Teoria dos trimestres" - um conceito de análise técnica que divide o movimento de preços em quatro trimestres em torno de um nível de base central. Ele foi projetado para trabalhar com vários tipos de ativos (Forex, ações, commodities etc.) e fornece níveis visuais de trimestre no gráfico.

Conceito da teoria dos trimestres:

Nível de base : Preço de referência central

Trimestre 1 : Faixa de preço da base até a base + faixa do trimestre

Trimestre 2 : Faixa de preço da Base + Faixa de Trimestre até a Base + 2*Faixa de Trimestre

Trimestre 3 : intervalo de preços da base - intervalo do trimestre até a base

Trimestre 4 : Faixa de preço da Base - 2*Faixa do trimestre até a Base - Faixa do trimestre 1. Cálculo flexível do nível de base: Fechamento diário atual : Último preço de fechamento Fechamento do dia anterior : Preço de fechamento de ontem Fechamento da semana anterior : Preço de fechamento da semana passada Fechamento do mês anterior : Preço de fechamento do último mês Abertura semanal/mensal : preço do início da semana/mês Nível personalizado : Nível de preço definido pelo usuário







2. Unidades de tamanho de vários trimestres: Pips : Medida específica de Forex



Pontos : O menor incremento de preço



Porcentagem : Porcentagem do nível básico



Absoluto : Valor de preço fixo

3. Suporte a vários ativos: Detecta automaticamente Forex vs. outros instrumentos



Ajusta os cálculos de pip para diferentes formatos de símbolo



Lida com períodos de tempo indisponíveis de forma elegante

Aplicativos de negociação: Suporte/Resistência: Os limites dos trimestres atuam como suporte/resistência dinâmicos

Linhas médias como pontos de reversão em potencial Análise de tendências: O preço no trimestre 1/2 sugere uma tendência de alta

O preço no trimestre 3/4 sugere uma tendência de baixa

As transições de trimestre indicam mudanças de tendência Negociação em faixas: Negocie os saltos entre os limites do trimestre

Procure reações nos pontos médios dos trimestres





































