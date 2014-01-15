Participe de nossa página de fãs
DRAW_COLOR_ARROW - indicador para MetaTrader 5
2117
Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_ARROW.
O estilo desenha setas coloridas no gráfico usando símbolos da fonte Windings. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço, o segundo especifica os índices de cor. O parâmetro de código é utilizado para especificar o código de base: code=159 (círculo).
A cor, o tamanho do gráfico e shifts são alterados aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).
Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/345
O estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG desenha linhas com cores diferentes a partir de valores de dois buffers de indicador. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_ZIGZAG e permite que você especifique uma cor individual para cada linha.DRAW_COLOR_BARS
O estilo DRAW_COLOR_BARS desenha as barras usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_BARS e permite que você especifique uma cor individual para cada barra.
O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 é usado para traçar histogramas coloridos, onde as cores são especificadas no buffer de cor.DRAW_COLOR_HISTOGRAM
O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM é usado para traçar histogramas coloridos.