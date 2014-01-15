Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_ARROW.



O estilo desenha setas coloridas no gráfico usando símbolos da fonte Windings. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço, o segundo especifica os índices de cor. O parâmetro de código é utilizado para especificar o código de base: code=159 (círculo).



A cor, o tamanho do gráfico e shifts são alterados aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

