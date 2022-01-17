이 지표는 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 드로잉 스타일의 데모입니다.



각 막대에 대해 시가와 종가 사이의 섹션을 표시합니다. 세 개의 지표 버퍼가 사용됩니다. 첫 번째 버퍼는 막대의 고가 값을 포함하고 두 번째 버퍼는 막대의 저가를 포함하며 세 번째 버퍼는 색상 인덱스를 포함합니다.



색상, 너비 및 선 스타일은 N 틱 후에 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다.이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).

The Drawing Styles in MQL5을 참고하세요.