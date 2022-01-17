거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표는 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 드로잉 스타일의 데모입니다.
각 막대에 대해 시가와 종가 사이의 섹션을 표시합니다. 세 개의 지표 버퍼가 사용됩니다. 첫 번째 버퍼는 막대의 고가 값을 포함하고 두 번째 버퍼는 막대의 저가를 포함하며 세 번째 버퍼는 색상 인덱스를 포함합니다.
색상, 너비 및 선 스타일은 N 틱 후에 무작위로 변경됩니다. plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다.이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).
The Drawing Styles in MQL5을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/344
DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM 그리기 스타일은 색상 히스토그램을 그리는 데 사용됩니다.DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION 그리기 스타일은 다른 색상으로 선을 그리는 데 사용되며 색은 색상 버퍼에 지정됩니다.
DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW 그리기 스타일은 컬러가 칠해진 화살표(Windings 글꼴의 기호)를 플로팅합니다.DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일은 두 지표의 버퍼 값에 따라 다른 색상의 선을 그립니다. 이것은 DRAW_ZIGZAG 스타일의 색상 버전이며 미리 정의된 색상 세트에서 각 라인에 개별 색상을 지정할 수 있습니다.