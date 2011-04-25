CodeBaseРазделы
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего разноцветную гистограмму между ценами Open и Close баров.

Для построения используются три индикаторных буфера: первый содержит значения цену High баров, второй цену Low баров, третий буфер предназначен для индекса цвета отрисовки. Цвета участков линии, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM рисует разноцветную гистограмму, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

Стиль DRAW_COLOR_SECTION рисует разноцветные отрезки, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.