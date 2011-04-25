Пример индикатора, рисующего разноцветную гистограмму между ценами Open и Close баров.



Для построения используются три индикаторных буфера: первый содержит значения цену High баров, второй цену Low баров, третий буфер предназначен для индекса цвета отрисовки. Цвета участков линии, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.



Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5