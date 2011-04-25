Ставь лайки и следи за новостями
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, рисующего разноцветную гистограмму между ценами Open и Close баров.
Для построения используются три индикаторных буфера: первый содержит значения цену High баров, второй цену Low баров, третий буфер предназначен для индекса цвета отрисовки. Цвета участков линии, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.
См. также статью Стили рисования в MQL5
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM рисует разноцветную гистограмму, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.DRAW_COLOR_SECTION
Стиль DRAW_COLOR_SECTION рисует разноцветные отрезки, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.
Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.DRAW_COLOR_ZIGZAG
Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.