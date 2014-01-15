Participe de nossa página de fãs
Para que o indicador trace uma linha com cores diferentes usando os preços High e Low, use DRAW_COLOR_ZIGZAG.
A cor, a espessura e o estilo das linhas em ziguezague são alteradas aleatoriamente a cada N ticks. Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de Plot1 (com o estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG) usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate(), a cor é escolhida aleatoriamente a partir de 14 cores armazenadas no array colors[].
O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador).
Veja mais no artigo Os estilos de desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/347
