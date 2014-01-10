CodeBaseSecciones
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5

Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

Para cada barra se dibuja una sección entre los precios de apertura y cierre. Se utilizan tres buffers del indicador: el primero contiene los valores Altos de la barra, el segunda contiene los precios Bajos de la barra, y el tercer buffer contiene los índices de color.

Los colores, ancho y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también Los Estilos de Dibujo en MQL5

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM se utiliza para trazar histogramas de color.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION se utiliza para trazar secciones con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_ARROW traza las flechas de colores (símbolos de la fuente Windings).

Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI

Las señales de trade basadas enpatrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", consideamos confirmación por el indicador RSI (Relative Strength Index). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.