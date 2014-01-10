Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.



Para cada barra se dibuja una sección entre los precios de apertura y cierre. Se utilizan tres buffers del indicador: el primero contiene los valores Altos de la barra, el segunda contiene los precios Bajos de la barra, y el tercer buffer contiene los índices de color.



Los colores, ancho y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también Los Estilos de Dibujo en MQL5