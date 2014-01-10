Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1261
- 1261
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.
Para cada barra se dibuja una sección entre los precios de apertura y cierre. Se utilizan tres buffers del indicador: el primero contiene los valores Altos de la barra, el segunda contiene los precios Bajos de la barra, y el tercer buffer contiene los índices de color.
Los colores, ancho y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).
Ver también Los Estilos de Dibujo en MQL5
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/344
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM se utiliza para trazar histogramas de color.DRAW_COLOR_SECTION
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION se utiliza para trazar secciones con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_ARROW traza las flechas de colores (símbolos de la fuente Windings).Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI
Las señales de trade basadas enpatrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", consideamos confirmación por el indicador RSI (Relative Strength Index). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.