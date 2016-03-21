und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstils.
Für jede Bar wird ein Abschnitt zwischen dem Open- und dem Close-Kurs gezeichnet. Hier werden drei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar, der Zweite enthält tie Tief-Kurse der Bar und in dem Dritten werden die Farbwerte definiert.
Die Farben, die Breite und der Stil der Linie ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).
Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/344
Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.DRAW_COLOR_SECTION
Der DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil wird verwendet, um einen Abschnitt mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die Farben werden in einem Farben Speicher (color buffer) definiert.
Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).DRAW_COLOR_ZIGZAG
Der Zeichenstil ABC zeichnet Linien mit unterschiedlichen Farben, basierend auf den Werten von zwei Indikatorspeichern (indicator buffers). Dieses ist die farbliche Version des DRAW_ZIGZAG Zeichenstils. Er erlaubt es, für jede Linie eine individuelle Farbe aus dem vordefinierten Farbset zu verwenden.