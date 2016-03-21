CodeBaseKategorien
Indikatoren

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstils.

Für jede Bar wird ein Abschnitt zwischen dem Open- und dem Close-Kurs gezeichnet. Hier werden drei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar, der Zweite enthält tie Tief-Kurse der Bar und in dem Dritten werden die Farbwerte definiert.

Die Farben, die Breite und der Stil der Linie ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/344

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

Der DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil wird verwendet, um einen Abschnitt mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die Farben werden in einem Farben Speicher (color buffer) definiert.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

Der Zeichenstil ABC zeichnet Linien mit unterschiedlichen Farben, basierend auf den Werten von zwei Indikatorspeichern (indicator buffers). Dieses ist die farbliche Version des DRAW_ZIGZAG Zeichenstils. Er erlaubt es, für jede Linie eine individuelle Farbe aus dem vordefinierten Farbset zu verwenden.