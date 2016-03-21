Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstils.



Für jede Bar wird ein Abschnitt zwischen dem Open- und dem Close-Kurs gezeichnet. Hier werden drei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar, der Zweite enthält tie Tief-Kurse der Bar und in dem Dritten werden die Farbwerte definiert.



Die Farben, die Breite und der Stil der Linie ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.

Images: