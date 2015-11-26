DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_SECTION の描写スタイルは、セクションを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。

DRAW_COLOR_HISTOGRAMの描写スタイルは、カラーヒストグラムを描写します。

DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。

このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters()の使い方を描写します。