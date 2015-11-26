コードベースセクション
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターは、DRAW_COLOR_HISTOGRAM2描写スタイルのデモです。

各足で、始値と終値の間にセクションを描写します。３つのインジケーターバッファを使います: 一つ目は足の高値、二つ目は足の安値、３つ目は色です。

色、幅、ラインスタイルはNティック後にランダムに変化します。plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。

The Drawing Styles in MQL5も参照

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/344

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

DRAW_COLOR_HISTOGRAMの描写スタイルは、カラーヒストグラムを描写します。

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

DRAW_COLOR_SECTION の描写スタイルは、セクションを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。

IndicatorParameters() の使用例 IndicatorParameters() の使用例

このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters()の使い方を描写します。