DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、DRAW_COLOR_HISTOGRAM2描写スタイルのデモです。
各足で、始値と終値の間にセクションを描写します。３つのインジケーターバッファを使います: 一つ目は足の高値、二つ目は足の安値、３つ目は色です。
色、幅、ラインスタイルはNティック後にランダムに変化します。plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。
DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAMの描写スタイルは、カラーヒストグラムを描写します。DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION の描写スタイルは、セクションを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。
DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW の描写スタイルは、カラー矢印を描写します。 (Windings フォントからのシンボル)。IndicatorParameters() の使用例
このEAは、パラメーターの情報（タイプ、値）を取得して、IndicatorParameters()の使い方を描写します。