DRAW_COLOR_LINE - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, рисующего разноцветную линию по ценам закрытия баров Close.
Для
построения используются два индикаторных буфера: первый содержит
значения цен закрытия бара, второй - индекс цвета отрисовки линии. Цвета
участков линии,
толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_LINE свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.
См. также статью Стили рисования в MQL5.
