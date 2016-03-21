CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DRAW_COLOR_LINE - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1248
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet eine Linie der Close-Kurse in verschiedenen Farben. Hierfür wird der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil verwendet.

Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Close-Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Die Farbe der Linien, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N=5 Ticks.

Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.

DRAW_COLOR_LINE

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/341

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

VininI Cyber Cycle - Identifizierung von zyklischen Kursbewegungen, basierend auf VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

Premier Stochastic Oscillator - Doppelter EMA und Glättung der Stochastic, basierend auf dem Artikel in TASC by Lee Leibfarth (August 2008)

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

Der DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil wird verwendet, um einen Abschnitt mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die Farben werden in einem Farben Speicher (color buffer) definiert.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.