DRAW_COLOR_LINE - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet eine Linie der Close-Kurse in verschiedenen Farben. Hierfür wird der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil verwendet.
Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Close-Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Die Farbe der Linien, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N=5 Ticks.
Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).
Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.
